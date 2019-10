Tragedia in mare | muore a 24 anni a bordo della ‘Grimaldi Lines’

Lampedusa - le ong "cavalcano" la Tragedia "Fateci tornare subito in mare" : Angelo Scarano Dopo la tragedia di Lampedusa, l'esercito buonista di Mediterranea chiede ai giallorossi di poter tornare in missione Il naufragio a poche miglia nautiche da Lampedusa, scatena nuovamente la polemica sulla gestione dei flussi migratori. Il barchino che si è rovesciato questa notte con a bordo almeno 50 persone sta impegnando diverse unità di soccorso che stanno cercando di mettere in salvo tutti i migranti dispersi in ...

Frontiere : Franco Di Mare debutta con la Tragedia di Corinaldo : Frontiere Lasciato l’impegno a Unomattina (al suo posto è arrivato Roberto Poletti), Franco Di Mare si appresta a debuttare con Frontiere. Questa sera, dalle 23.20 circa, andrà in onda la prima puntata del programma che, di fatto, va a sostituire nella seconda serata del lunedì di Rai 1 Che Fuori Tempo Che Fa di Fabio Fazio. La trasmissione, che il giornalista sperimentò già tre anni fa, seguirà la formula del ...

Juve-Napoli 4-3 - pagelle / KK gigantesco Otello di una Tragedia scespiriana che gonfia il cuore di amarezza nerissima : MERET. Altre tre pappine, come Firenze, ma ne evita altrettante con la decisiva complicità di Santa Traversa, in due occasioni topiche. I dolori del giovane Meret sono alleviati da quel miracolo su Khedira al 30’. Quindi c’è il doppio legno salvifico. Dapprima sullo stesso Khedira al 32’, con la palla che carambola di nuovo su Meret, poi la deviazione su Santa Traversa di una cagliosa di Douglas Costa al 68’. Dimenticavo Ilaria: dispersa negli ...

Tragedia in vacanza. Antonio - 21 anni - cade in mare e muore annegato : Dramma a Mykonos, isola greca fra le preferite dai turisti italiani: Antonio Borrelli, 22 anni, residente a Napoli, nella zona Orientale, è morto mentre era in vacanza con gli amici. Da quanto si apprende, il giovane era in mare su un acquascooter quando ha accusato un malore ed è annegato. Sulla morte del 22enne indagano le autorità greche. Un giovane turista italiano è morto mentre era in vacanza a Mykonos, in Grecia. Antonio Borrelli, 21 anni ...

Tragedia in mare. Annega la mamma e si salva la bambina : La giovane stava facendo il bagno con la bimba di sei anni. Forse un malore improvviso. Una terribile Tragedia si è consumata questa mattina, sabato 17 agosto, su una spiaggia in provincia di Matera. mamma e figlia, che stavano nuotando in mare, sono state soccorse dai bagnini. Per la madre non c’è stato nulla da fare. La figlia invece è stata tratta in salvo e si trova ora in ospedale per accertamenti. La Tragedia è avvenuta nella ...

Tragedia a Castel Volturno : 22enne annega a Pinetamare : Un giovane di origine indiana è morto annegato ieri a Castel Volturno, in località Pinetamare (Caserta). Alcuni bagnanti del lido Fontana Bleu hanno cercato di rianimare il 22enne, ma ogni tentativo è stato inutile. La salma del giovane è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta per effettuare l’esame autoptico. Sul posto i carabinieri di Castel Volturno. L'articolo Tragedia a Castel Volturno: 22enne annega a ...

Tragedia ad Ortona : fanno il bagno con mare mosso - morti due ragazzini : Inizialmente dispersi in mare, due ragazzini rispettivamente di 11 e 14 anni, sono stati trovati morti al largo di Ortona, in provincia di Chieti (Abruzzo). I corpi dei due minorenni sono stati rinvenuti su una scogliera frangiflutti, pochi metri distanti l’uno dall’altro. Secondo la prima ricostruzione, stavano facendo il bagno assieme al padre nonostante il mare fosse mosso. Sorpresi dalle onde, sono stati sbalzati contro gli scogli ed ...