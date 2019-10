Jeffrey Dean Morgan e Hilarie Burton si sono sposati in gran segreto | l’annuncio della

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 8 ottobre 2019) Sorpresa e giubilo in tutto il regno:si. La notizia è arrivata qualche ora fa sui social, direttamente da quella che ormai possiamo definire la signora, e ha fatto felici alcuni fan che li seguono e li adorano da sempre, e ha lasciato senza parole tutte le donne che amano alla follia il Negan di The Walking Dead. Secondo quanto ha rivelato proprio la dolce Peyton di One Tree Hill sembra proprio che il matrimonio sia andato in scena lo scorso fine settimana e che alla cerimonia abbiano preso parte anche alcuni colleghi, Sophia Bush e Joy Lenz su tutti. https://www.instagram.com/p/B3WCu0Ki0gP/ha scritto: "Lo scorso fine settimana è stato il migliore di tutta la mia vita. Cidozzine di ringraziamenti che devo fare. Quindi abbiate pazienza con me in questi giorni mentre penso allo straordinario ...

Eleeeeonora2 : RT @silenzioeparole: Anche Sophia Bush era presente al matrimonio di Hilarie Burton e Jeffrey Dean Morgan. Awwh adoro tutto questo. ?? https… - IamMianna : Jensen Ackles ha cantato al matrimonio del suo papà televisivo, Jeffrey Dean Morgan. Vado a piangere in un angolino per almeno un'ora. - namelesspanz : E comunque Jensen Ackles e Norman Reedus, aka gli attori che fanno due dei miei personaggi preferiti in assoluto, e… -