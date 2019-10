Meteo Inverno : prime congetture - atteso un trimestre freddo e nevoso : Meteo Inverno - Come spesso accade in Autunno, appassionati e professionisti cercano di elaborare tendenze sull'andamento della stagione invernale. Come tutti gli anni, soprattutto nel corso della...

Joker ci getta nel pozzo buio dell'Inverno del nostro scontento : “Voglio andare a vedere Joker e morire in sala per non essere poi costretto a dire la mia sul film”, ha scritto un critico cinematografico romano, Luca Biscontini, sul suo profilo Facebook: una battuta spiritosa che è una reazione alla straordinaria mole di commenti e reazione sui social al film. Sulla mia pagina (Mario Sesti Film Page and Beyond), un mio commento ha fatto più di 16mila visioni in pochi giorni.Il Box ...

Tagli di capelli anti-age per l'autunno-Inverno : la frangia - lo shag e le chiome lunghe : In questo autunno-inverno 2019 saranno di moda molti nuovi Tagli di capelli. In particolare sono di tendenza gli hairstyle anti-age. Essi sono perfetti per nascondere le piccole rughe e dimostrare pertanto meno anni. Di seguito le novità a riguardo. Nuove chiome Per apparire più giovani non basta solamente un nuovo abito, ma spesso è necessario anche un nuovo Taglio di capelli. Anche molte celebrità passati gli anta hanno rinnovato il proprio ...

Le tendenze della moda uomo per l’autunno/Inverno 2019-20 : Quali saranno le principali tendenze moda per l’uomo questa stagione? Alcune le abbiamo già svelate quando abbiamo parlato di stampa animalier e men in black. Oppure quando vi abbiamo suggerito come indossare al meglio il parka questa stagione o la giacca doppiopetto. Vi sono però altre tendenze moda di cui dobbiamo assolutamente parlare e che vogliamo qui riassumere così che possiate avere un quadro generale. Capi in ...

Max Mara : il colore dell’Inverno : Non usa mezzi termini la donna Max Mara. Scaltra, intelligente e consapevole ruba la scena sottraendosi a etichette leziose e vestendo i panni di una nuova «boss lady». È incisiva, chiara, diretta. Mette da parte il romanticismo di fantasie floreali o stampe astratte affidandosi al potere shock del color block. Un messaggio di luce, che rompe le fila di un Autunno-Inverno rigoroso e austero, e insieme di glamour, quell’ingrediente essenziale che ...

Tagli corti e medi autunno-Inverno : il bowl cut - il mullet e il lob : Per l'autunno-inverno 2019-2020 sono stati proposti molti nuovi Tagli di capelli. Le grandi protagoniste della stagione sono senza nessun dubbio le chiome corte: queste hanno uno stile vintage e sono ideali per le donne di tutte le età. Di seguito una carrellata degli hairstyle più di tendenza. Nuove chiome I Tagli corti ricordano molto gli anni novanta e duemila, inoltre attualmente sono sfoggiati anche da molte celebrità. Charlize Theron sta ...

Tagli capelli autunno-Inverno : il bob - il pixie e le tonalità bionde e ramate : In questo autunno-inverno 2019-2020 sono proposti molti nuovi Tagli di capelli. Tutte le capigliature, come il bob, il pixie e le tonalità bionde/ramate sono ideali per accontentare anche le ragazze più esigenti. Inoltre, sono perfette per ogni occasione e regalano un look molto sbarazzino. Nuove chiome Il grande protagonista della stagione è il bob: la lunghezza di quest'ultimo arriva leggermente sopra le spalle. L'hairstyle è perfetto per una ...

Previsioni Meteo Inverno 2019-2020 - aggiornamenti stagionali clamorosi per l’Europa [MAPPE] : Siamo da poco entrati nell’autunno ma arrivano già le prime Previsioni stagionali per l’Inverno. Più che di Previsioni, si tratta di tendenze che possono significare sì, minor fiducia, ma che spesso fornisco le tendenze di base e suggerimenti per il potenziale sviluppo dei mesi successivi. Solitamente prevedono le possibilità di scostamento dalla norma (per esempio, più caldo, più freddo, pressione più bassa, pressione più alta, ecc.) su scala ...

Ciclismo - Gianni Moscon : ‘Anno difficilissimo - in Inverno ho lavorato come non mai’ : Il 2019 non è stato l’anno di Gianni Moscon. Il corridore trentino della Ineos, una delle realtà emergenti più interessanti del Ciclismo italiano, non solo non ha centrato nessuna vittoria, ma non è neanche riuscito ad essere tra i protagonisti delle corse più attese. La primavera di classiche è passata nell’anonimato ed un cambio di programma con il Tour de France al posto del Giro d’Italia lo ha messo ancora più in difficoltà. Solo la maglia ...

Le sneakers alte in maglia autunno-Inverno 2019-20 : Desiderate un paio di sneakers alte, ma che siano leggere? Anziché in pelle sceglietele in maglia, con tomaia realizzata in tessuti performanti e traspiranti; una scarpa che avvolga il piede come una calza e che assicuri il massimo comfort. Abbiamo selezionato per voi 7 nuovi modelli firmati dai marchi moda lusso, dal design minimalista e perfetti per questo inizio d’autunno. Silhouette semplici ma d'impatto, arricchite da loghi ...

Meteo - in Europa è già Inverno : bufere di neve in Norvegia - gran freddo in arrivo a Londra - Parigi - Berlino e Varsavia [FOTO e VIDEO] : In Europa è già arrivato l’Inverno. Nelle ultime ore le prime abbondanti nevicate (decisamente precoci rispetto alla stagione) hanno interessato la Norvegia meridionale, come possiamo osservare dalle immagini a corredo dell’articolo che arrivano da Oppdal e Storli Gard nel Sud del Paese Scandinavo. Domani arriverà il primo freddo intenso anche su Londra e in Inghilterra, a Parigi e nel nord della Francia, in Belgio, Paesi Bassi, ...

Moda capelli corti autunno-Inverno : in voga taglio a scodella - le nuance ramate e castane : In questo autunno-inverno 2019-2020 si deve rinnovare il proprio look e sfoggiare un nuovo taglio di capelli. Di tendenza nei prossimi mesi ci saranno le chiome corte. Questo hairstyle è perfetto in ogni occasione e inoltre regala un look molto sbarazzino e fresco. Di seguito le ultime novità del momento. Nuove chiome Sulle passerelle di Moda di Alberta Ferretti si sono viste capigliature molto corte, sfilate e molto spettinate. Per quanto ...

MAFRA : per affrontare l’Inverno senza problemi : Siamo appena entrati in autunno ma, che piaccia o no, arriverà anche l’inverno e per affrontarlo al meglio con la nostra auto MAFRA ci dà alcuni consigli utili. Cominciamo dai pneumatici, sicuramente i componenti piu` importanti quando si tratta di affrontare strade innevate o ghiacciate. Fuori dai centri abitati, la legge impone l’uso di pneumatici […] L'articolo MAFRA: per affrontare l’inverno senza problemi sembra essere il ...

Dall’estate all’Inverno in Canada : freddo e neve nell’Alberta. Città imbiancate e disagi [FOTO] : Nonostante sia da poco iniziato l’autunno, in Canada, sembrano essere passati direttamente Dall’estate all’inverno. Nello stato dell’Alberta, in particolare, sta già nevicando intensamente e non sono mancati i problemi e i disagi. Gran parte del sud dell’Alberta è stato imbiancato dalla neve stamattina, con le strade ricoperte di bianco e i relativi disagi per gli automobilisti. In alcune aree, la visibilità è scesa fino a condizioni scarse. Una ...