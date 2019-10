Francesco Monte tra buddismo e Tale e Quale | “È un periodo di svolta”

Francesco Monte - confessione prima di Tale e Quale Show : “Ho lottato!” : Tale e Quale Show 2019: Francesco Monte fa una confessione prima della quinta puntata Il noto modello tarantino ed ex corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne Francesco Monte ha rivelato in una intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni di aver lottato tanto per essere arrivato in televisione e ad affermarsi: “Ho lottato tanto per dimostrare di avere un valore che andasse oltre il colore dei miei occhi”. Tale e ...

Tale e Quale Show 2019 : Francesco Monte diventa Cesare Cremonini e canta “Latin Lover” (Video) : Tale e Quale Show 2019: Francesco Monte imita Cesare Cremonini cantando il suo brano “Latin Lover”. Ecco il video. Ieri su Rai 1 è andata in onda la nuova puntata di Tale e Quale Show, in onda ogni venerdì alle 21:15 circa su Rai 1, condotta sempre da Carlo Conti (qui gli ascolti di ieri). Ormai il format è molto noto al pubblico generalista di Rai 1, e sapete quindi che i concorrenti si esibiscono ogni settimana, imitando, sia con ...

Tale e Quale Show - Francesco Monte imita Cesare Cremonini. Il cantante non gradisce e commenta l’esibizione. Ma c’è chi ribatte : “La voce è somigliante” : La settimana scorsa aveva vinto al puntata nei panni di Ed Sheeran e aveva sorpreso tutti. Ieri sera, invece, Francesco Monte non ha convinto con la sua esibizione di Cesare Cremonini, tanto che perfino il cantautore bolognese ha commentato con un tweet: ” Fidati di me, non sono Miguel Bosé! Ti voglio bene lo stesso però“. E anche molti utenti Twitter non hanno apprezzato anche se, tra le tante critiche, c’è chi ha difeso Monte ...

Francesco Monte a Tale e Quale Show : Costanzo dice la sua : Maurizio Costanzo su Francesco Monte a Tale e Quale Show: “Vuole dimostrare il suo Talento” Francesco Monte, nelle prime tre puntate di Tale e Quale Show 2019, ha sicuramente sorpreso un po’ tutti, tanto da riuscire anche a vincere una serata grazie alla sua imitazione del cantautore Ed Shereen. Insomma l’ex tronista di Uomini e Donne pare davvero aver conquistato tutti, compreso Maurizio Costanzo. Difatti ...

Caterina Balivo - gaffe con Cecilia Rodriguez/ 'Pensavo parlassi di Francesco Monte' : Caterina Balivo, clamorosa gaffe a Vieni da me con ospiti Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la conduttrice confonde i Francesco e...

Vieni da Me - lo strazio di Giulia Salemi : "Credevo in Francesco Monte". Ma oggi lui... che disastro : Giulia Salemi è stata ospite di Caterina Balivo nel salotto di Vieni da me, in onda su Rai 1. Nel corso della lunga chiacchierata, la bella modella italo persiana è però diventata di colpo triste non appena la conduttrice ha fatto il nome dell'ex fidanzato Francesco Monte. "Ti dà fastidio che France