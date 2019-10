Fermate la mano di Erdogan | per noi curdi e per la democrazia Intervista a

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 8 ottobre 2019) “Al Governo italiano e alla comunità internazionale chiediamo di far sentire la sua voce, di agire in tutti gli ambiti internazionali, perché la Turchia non invada il Nord della Siria. In gioco non c’è solo la vita della popolazione curda, ma anche quei valori di libertà e diche sono a fondamento di un mondo libero”. A sostenerlo è una donna coraggiosa, una comandante militare: Dalbr Jomma Issa. La sua storia racchiude quella di tante ragazze, donne che hanno combattuto la guerra contro lo Stato islamico, sacrificando la loro vita per la liberazione di Raqqa e di Kobane. Dalbr Jomma Issa è comandante delle Unità di Protezione Popolare (Ypg) ed è stata comandante in capo delle Forze democratiche della Siria (Fds) l’alleanza curdo-araba, nelle operazioni a Raqqa e a Kobane.A Roma, la ...

