Colle:gestire nodo migranti,no ignorare

"Quello deiè un problema che esiste e che bisogna governare. Non si può far finta di rimuoverlo". Così il Presidente Mattarella, in visita in Danimarca, Paese contrario alla distribuzione dei profughi. Mattarella si dice "conscio degli aspetti che più preoccupano i cittadini. Ma bisogna far capire che il problema si risolve stroncando il traffico di esseri umani, con una distribuzione su base volontaria e con canali legali d' immigrazione, nonché aiutando i Paesi di origine".(Di martedì 8 ottobre 2019)