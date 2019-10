Cedu ed ergastolo ostativo | non è vero che i mafiosi usciranno dal carcere

Ergastolo : Bordo (Pd) - ‘non condividiamo Cedu - aspettiamo anche Consulta’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Non condividiamo la sentenza della Corte europea dei diritti umani sull’Ergastolo ostativo. Si tratta di una decisione, secondo me assunta senza avere una reale conoscenza della mafia, che rischia di riconoscere spazi di libertà a detenuti mafiosi condannati al carcere duro con il 41bis”. Lo dichiara Michele Bordo, vicepresidente del gruppo Pd Camera. “La Corte avrebbe dovuto ...

La sentenza Cedu sull'ergastolo ostativo e l'esonero di Giampaolo al Milan : Donald Trump non aveva proprio ritirato i ragazzi dal presidio in Siria. Insomma propagandava cavolate, confondeva il mondo e scherzava con il terrore. Di fatto la sua presunta decisione è stata fermata e depotenziata segnatamente dal Pentagono, con l'effetto di mostrare ancora una volta che il comm

Sentenza Cedu sull’ergastolo duro - Maria Falcone : “Non vanifichiamo anni di lotta alla mafia” : Esplodono le reazioni della politica dopo la Sentenza della Corte di Strasburgo sull'ergastolo ostativo. "Dovremmo essere più gentili con ergastolani, mafiosi e assassini? Mai. Per quanto riguarda me e la Lega il carcere a vita per i peggiori delinquenti non si tocca", ha detto Matteo Salvini. Maria Falcone, sorella del giudice ucciso dalla mafia, si è definita preoccupata e ha avvertito contro la peculiarità della criminalità organizzata ...

"Ergastolo ostativo va riformato"/ Corte Cedu vs Italia : Morra "a rischio il 41Bis" : Corte Cedu respinge ricorso Italia dopo condanna sul regime di ergastolo ostativo: 'la legge va riformata, viola la dignità del carcerato'

Ergastolo : Bonafede - ‘non condividiamo Cedu - faremo possibile in ogni sede’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Non condividiamo” la decisione della Cedu e “faremo valere in tutte le sedi le ragioni del governo italiano e le ragioni di una scelta che lo Stato ha fatto, tanto anni fa, stabilendo che una persona può accedere anche ai benefici, a condizione però che collabori con la giustizia”. Lo dice il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, parlando con i cronisti alla Camera a proposito ...

"Cambi la legge sull'ergastolo ostativo" - la Cedu respinge il ricorso dell'Italia : L’Italia deve riformare la legge sull’ergastolo ostativo, che impedisce al condannato di usufruire di benefici sulla pena se non collabora con la giustizia. Lo ha stabilito la Corte di Strasburgo, rifiutando la richiesta di un nuovo giudizio avanzata dal Governo italiano dopo la condanna - che adesso diventa definitiva - emessa il 13 giugno scorso.Al vaglio della Cedu in particolare un articolo della legge ...

Ergastolo ostativo - Grasso : “Preoccupato dalla Cedu. Cancellazione del fine pena mai per i boss mafiosi era nel papello di Riina” : Pietro Grasso è preoccupato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che oggi comunicherà la sua decisione sull’Ergastolo ostativo. Il motivo? “Era uno dei punti del papello di richieste che Riina pretendeva dallo Stato per fermare le stragi. Ce l’ ha raccontato proprio Giovanni Brusca”, dice l’ex procuratore nazionale antimafia in un’intervista al Corriere della Sera. I giudici di ...

La Cedu - l’ergastolo ostativo e la funzione rieducativa della pena : Roma. Nino Di Matteo, pubblico ministero della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, è sconcertato e lo dice al Fatto quotidiano: “L’unica vera preoccupazione per i mafiosi è l’ergastolo, inteso come effettiva reclusione senza alcuna possibilità di accedere ai benefici”. Stessa linea di Al

Lunedì verdetto Cedu sull'ergastolo ostativo. Dopo il Governo - allarme dell'Antimafia : Dopo il Governo, per voce dei ministri Bonafede e Di Maio, ora anche la Commissione Antimafia lancia l’allarme sulla decisione della Corte Europea per i Diritti Umani prevista per domani sull’ergastolo ostativo. Ciò che si teme è uno stop ad uno strumento ritenuto essenziale per la lotta alla mafia e al terrorismo.Per il presidente della commissione antimafia Antimafia Nicola Morra “l’Europa continua a ...

Ergastolo ostativo - l'appello di Governo e magistrati alla Cedu : Esponenti del mondo della politica e della magistratura stanno esprimendo grande preoccupazione in vista della decisione che nei prossimi giorni - forse già martedì - dovrà prendere sull'Ergastolo ostativo la Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Lo scorso 13 giugno la Cedu ha condannato l'Italia per questa particolare tipologia di Ergastolo prevista dall'ordinamento italiano al preciso scopo di combattere le associazioni ...

Ergastolo ostativo - commissione Antimafia : “Non va toccato - Cedu decida da che parte sta”. Di Maio : “Rischio di boss fuori dal carcere” : Governo e Antimafia contro l’ipotesi che la Corte europea dei diritti dell’uomo lunedì possa aprire la strada all’eliminazione del cosiddetto “Ergastolo ostativo” per mafiosi e terroristi, facendo saltare di fatto il 41 bis. Dopo la presa di posizione del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, sabato Luigi Di Maio ha pubblicato su Facebook un post in cui paventa “il serio rischio di ritrovarci fuori dal carcere anche ...