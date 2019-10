Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019) “Latra l’e lesquadre e’ l’investimento sui valori, sul futuro, coi giovani al centro del programma, e non sull’immediata resa economica”. Sono le dichiarazioni di Roberto, ex ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Interno, intervenuto come presidente del Gruppo Sgb Humangest Holding, organizzatore del convegno “La valorizzazione dei talenti. Fattore critico di successo. “Io tifo Milan, ma li’ vige una filosofia diversa, fondata sulla spesa corrente, sul ‘cotto e mangiato’, come del resto altrove – ha proseguito-. Da rossoneri siamo abituati fin troppo bene, non mi pare che attualmente ci sia la visione per fare grande la squadra”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb ...

CalcioWeb : #Atalanta modello da seguire, #Maroni: 'vi svelo la differenza con le altre squadre' - marcellocorbo : RT @ilcalciototale: Non scandalizzatevi se l'#Atalanta ci è davanti e se continuerà a lottare per la #ChampionsLeague. Antonio Percassi, ol… - ilcalciototale : Non scandalizzatevi se l'#Atalanta ci è davanti e se continuerà a lottare per la #ChampionsLeague. Antonio Percassi… -