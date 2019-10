Whistelblowing | sì definito alla direttiva Ue Cosa prevede | obbligo di canali interni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) C’è il sì definitivo alle nuove regole Ue sul. Anche il Consiglio dell’Unione Europea ha dato il via liberaapprovata dall’Europarlamento ad aprile. Adesso gli Stati membri avranno due anni per recepire le normative che, tra le altre cose, obbligano le aziende con almeno 50 dipendenti o comuni di più di 10mila abitanti ad offrireper la segnalazione degli illeciti. La nuova, inoltre, protegge gli impiegati da eventuali ritorsioni in seguito dsegnalazione. L’Unione Europea proteggerà quindi un’ampia gamma di settori, tra cui gli appalti pubblici, i servizi finanziari, il riciclaggio di denaro, la sicurezza dei prodotti e dei trasporti, la sicurezza nucleare, la salute pubblica, la protezione dei consumatori e dei dati. Le misure obbligheranno le autorità nazionali a informare adeguatamente i cittadini e a ...

