Sky | Di Biase è il nome più accreditato per il dopo Di Francesco

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Molte le soluzioni al vaglio dei blucerchiati per il nuovo tecnico. La sosta favorisce la società che avrò il tempo di ragione con calma per fare la scelta giusta. Secondo quanto riporta Sky, dovrebbe essere l’ex c.t. dell’Albania Di Biasi il candidato piùin questo momento per sostituire Eusebio Disulla panchina della Sampdoriala rescissione consensuale del contratto. L'articolo Sky: Diè ilpiùper ilDiilNapolista.

napolista : #Sky: #DiBiase è il nome più accreditato per il dopo #DiFrancesco Dovrebbe essere l’ex c.t. dell’#Albania il candi… -