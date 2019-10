Migranti | naufragio a Lampedusa | recuperati i cadaveri di 2 donne | 22 superstiti in salvo

Naufragio nella notte a Lampedusa - barchino con 50 Migranti si ribalta : recuperati 2 cadaveri : Naufragio a poche miglia dalle coste di Lampedusa. Le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza hanno recuperato i cadaveri di due donne e 22 superstiti. tra i quali donne e bambini già trasferiti in porto. A bordo dell’imbarcazione, che si è ribaltata, c’erano una cinquantina di migranti.Continua a leggere

Migranti - naufragio a Lampedusa : recuperati due corpi : naufragio nella notte a poche miglia dalle coste di Lampedusa. Sul posto stanno operando le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza, che hanno recuperato fino ad ora i cadaveri di due donne e 22 superstiti - tra i quali donne e bambini -, che sono stati già trasferiti in porto. A bordo c''erano circa 50 persone. 50 persone a bordo Secondo una prima ricostruzione, quando sono arrivate le motovedette della Guardia costiera e ...

Lampedusa - corteo di barche ricorda il naufragio del 3 ottobre del 2013 e i 366 Migranti morti : Un corteo formato da diverse barche di pescatori ha raggiunto il tratto di mare davanti alle coste di Lampedusa dove il 3 ottobre del 2013 naufragò un barcone con oltre 500 migranti, causando 366 morti. A bordo delle imbarcazioni oltre a cittadini, rappresentanti di associazioni, forze dell’ordine, istituzioni, e ai circa 500 studenti provenienti da scuole ed istituti italiani ed europei, anche alcuni dei 155 superstiti molti dei quali hanno ...

Migranti : Lampedusa - corona di fiori in mare sul luogo naufragio 2013 : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – Una corona di fiori nel punto del mare di Lampedusa in cui il 3 ottobre del 2013 un barcone affondò provocando la morte di 368 Migranti. Studenti, superstiti, cittadini, rappresentanti delle istituzioni, intorno a mezzogiorno sono saliti a bordo dei pescherecci e dal porto dell’isola sono salpati alla volta del punto del naufragio. La cerimonia di commemorazione si è svolta dopo il corteo che dal ...

Migranti : Bruxelles ricorda naufragio Lampedusa (2) : (AdnKronos) - "Ho ritenuto importante che il primo evento da me organizzato al parlamento europeo -ha detto Bartolo- avesse come scopo quello di ricordare questa tragedia e le persone che in essa hanno perso la vita, nonché di discutere l'attuale situazione umanitaria nel Mediterraneo e le sue possi

Migranti : Bruxelles ricorda naufragio Lampedusa : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) – Immagini, parole, storie di donne e uomini in cerca di una vita migliore. La ‘porta d’Europa’ è sbarcata simbolicamente al parlamento di Bruxelles dove oggi, in occasione del sesto anniversario della strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013, quando 368 persone rimasero vittime di un naufragio a mezzo miglio dalla costa, l’allora responsabile del Poliambulatorio dell’isola ...

La Guardia Costiera libica smentisce naufragio : "Tutti salvi i 50 Migranti dati per dispersi" : Mauro Indelicato La posizione del barcone in difficoltà segnalata da Alarm Phone Il nuovo allarme lanciato domenica sera dimostra ancora una volta l'aumento del numero delle partenze dei migranti dalla Libia. Intanto si cerca di capire le sorti delle 32 persone a bordo del barcone segnalato in difficoltà, mentre la Guardia Costiera di Tripoli smentisce un naufragio annunciato nei giorni scorsi Nuovo allarme lanciato da Alarm Phone, ...

Migranti - al largo della Libia si capovolge un barcone con 50 persone a bordo | In un altro naufragio morti sette marocchini : Tragedia nelle acque del Marocco. sette Migranti marocchini, sei uomini e una donna, sono stati trovati morti al largo di Ain Harouda, a nord-est di Casablanca. Soccorsi in viaggio per raggiungere un altro barcone con 50 Migranti a bordo che stava navigando al largo delle coste della Libia

Migranti - nuovo naufragio : barcone con 50 persone si è rovesciato al largo della Libia : Un barcone con a bordo 50 Migranti si è rovesciato al largo della costa libica. A renderlo noto in un tweet l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). "I soccorritori sono in arrivo e l'Unhcr è pronto a fornire con i partner l'assistenza medica e umanitaria", si legge nel tweet.Continua a leggere

Migranti - naufragio al largo del Marocco : 16.00 Nel tentativo di raggiungere l'Europa un gommone è naufragato al largo di Mohammedia, 70 km a sud della capitale del Marocco, Rabat. Recuperati sette cadaveri, mentre tre persone sono state trovate ancora in vita. Nel frattempo continuano le ricerche di altri eventuali occupanti del gommone. E mentre resta inascoltato l' allarme di Alarm Phone per un'imbarcazione in pericolo con 56 persone a bordo, al largo della Libia, in un tweet Unhcr ...