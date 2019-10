Migranti e morti in mare | 19 mila vittime negli ultimi 6 anni

Migranti - naufragio a Lampedusa : 2 morti : 7.00 Un naufragio è avvenuto in nottata a poche miglia dalle coste di Lampedusa . Sul posto stanno operando le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di Finanza, che hanno recuperato finora i cadaveri di due donne e 22 superstiti -tra i quali donne e bambiniche sono stati già trasferiti in porto. A bordo della barca si trovavano circa 50 Migranti .Secondo una prima ricostruzione, quando sono arrivate le motovedette per procedere al ...

Milano - manifestazione per i 366 Migranti morti il 3 ottobre 2013 : “Il governo cancelli gli accordi con la Libia e i decreti Sicurezza” : Un abbraccio di coperte dorate per ricordare i morti in mare. Oggi in piazza Duomo, a Milano, l’associazione Io accolgo ha riunito decine di persone per ricordare i 366 morti del 3 ottobre del 2013. Ma l’abbraccio, idealmente, è stato per tutte le 19mila vittime in mare degli ultimi anni. L'articolo Milano, manifestazione per i 366 migranti morti il 3 ottobre 2013: “Il governo cancelli gli accordi con la Libia e i decreti ...