L’ultima di Miriam Leone fa impazzire i fan | l’abito bucato sul seno fa vedere tutto

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 7 ottobre 2019) L’esordio di 1994, la seria di Stefano Accorsi in cui recita la parte di cooprotagonista, non poteva iniziare meglio. Ascolti al top e fiumi di applausi per. L’ex miss Italia siciliana però non ne vuole sapere di fermarsi e continua senza sosta a lavorare. Molti i progetti che la riguardano. Molti anche gli scatti mozzafiato che in queste settimane stanno facendo girare la testa ai fan, l’ultimo poche ore fa.bionda, bella sul set nei panni di Eva Kant nel prossimo Diabolik, mentre le viene sistemato. E che abito! Nero, cinturino al collo e un’enorme apertura sul. L’immagine è di grande impatto per chi la segue sui social e se la ritrova all’improvviso davanti agli occhi mentre scorre la home sul cellulare. Make up marcatissimo, occhi chiusi ed espressione ‘sofferente’. Insomma un mix esplosivo che ha mandato su di giri i followers: «Grazie per ...

