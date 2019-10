Lampedusa | un barchino naufragio | ci sono vittime

Lampedusa - barchino si ribalta. Strage : si temono 30 morti. Open Arms porta in Italia altri 40 migranti : Un barchino con 50 migranti è naufragato nella notte al largo di Lampedusa : 22 persone sono state tratte in salvo, si teme una Strage con 30 vittime. Il piccolo natante si è capovolto a causa delle condizioni meteo e del mare e dello spostamento di migranti . Contemporaneamente, la nave della Ong Ope

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - nella notte in 15 su un barchino : Palermo, 20 set. (AdnKronos) – nuovo sbarco autonomo sull’isola di Lampedusa dove nella notte sono arrivati quindici Migranti a bordo di un barchino . Una motovedetta della Guardia di Finanza ha notato la piccola imbarcazione quasi all’imbocco del porto dell’isola. I Migranti sono strati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola.L'articolo Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa , nella notte in 15 su un ...

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - in 13 su un barchino : Lampedusa , 9 set. (AdnKronos) - nuovo sbarco autonomo a Lampedusa . Intorno alle 9.30 sono arrivate sull'isola 13 persone originarie della Tunisia a bordo di un barchino di legno. Tra loro una donna e 4 minori non accompagnati, come scrive su Twitter Mediterranean Hope.

