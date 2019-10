La mossa più difficile del bowling o forse no

Fonte : wired

(Di lunedì 7 ottobre 2019) In Europa ilnon è certo lo sport più popolare ma tutti, almeno una volta, siamo scesi in pista per sfidare gli amici a colpi di strike. Non che sia facile, tutt’altro: spesso servono più tiri. Se poi i birilli restano in piedi ma non sono adiacenti, cominciano i veri problemi: convertire in punti uno split non è semplice, soprattutto se quello da abbattere è il famigerato 7-10, composto dai due birilli che si trovano all’estremità della pista, rispetto alla sistemazione a triangolo dei dieci di partenza. In questo episodio di Almost Impossible, il giornalista di Wired Robbie Gonzalez stavolta vi spiega perché è quasi impossibile riuscire ad abbattere la famigerata combinazione 7-10. La conformazione stessa della pista non aiuta: le probabilità che la palla colpisca il birillo all’estremità senza finire in uno di quei benedetti canali laterali è decisamente ...

