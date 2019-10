La Cassazione dice no ​ai domiciliari per Brusca

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Francesca Bernasconi L'ex boss di Cosa Nostra fece esplodere l'autostrada vicino a Capaci, per uccidere Giovanni Falcone. Aveva chiesto di scontare a casa il resto della pena Giovannirimarrà in carcere. Il killer di Giovanni Falcone e il mandante dell'omicidio del piccolo Giuseppe non potrà usufruire degli arresti. Laha respinto l'istanza dei legali per ottenere gli arresti. Condannato per la strage di Capaci già nel marzo scorso si era visto negare la scarcerazione., 62 anni, è ormai arrivato in vista del traguardo del fine pena: calcolando i tre mesi sottratti per ogni anno di detenzione scontato, la scadenza dei trent'anni dovrebbe arrivare a novembre 2021. La procura generale della Corte diaveva chiesto, con una requisitoria scritta, ai giudici della prima sezione penale di rigettare il ricorso dell'ex boss ...

