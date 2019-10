Inter | Tapiro d’oro a Conte | “Non ho bisogno di vendetta”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019) “Vendicarsi della Juve? Non hodi nessuna vendetta. Ora lavoriamo per far andare bene le cose”. Sono le parole del tecnico dell’, Antonio, il giorno dopo la sconfitta 2-1 contro la Juventus a San Siro. Raggiunto da Valerio Staffelli per la consegna deld’oro, il tecnico pugliese ai microfoni di Striscia la notizia ha parlato anche della petizione dei tifosi juventini per far rimuovere la stella a lui dedicata nella Hall of Fame dello stadio della Juventus. “La stella cometa? Ma sì, sono ragazzi”. E sui motivi della sconfittaconclude. “Abbiamo perso, loro si sono dimostrati una squadra molto forte”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolod’oro a: “Non ho ...

CalcioWeb : #Inter, Tapiro d'oro a #Conte ?? il tecnico: 'Non ho bisogno di vendetta' ?? - Sport_Mediaset : #derbyditalia, Tapiro d'oro ad #Conte. Il tecnico dell'Inter: 'Abbiamo perso contro una squadra molto forte'.… - AgenziaOpinione : mediaset – canale 5: « QUESTA SERA A STRISCIA LA NOTIZIA ANTONIO CONTE RICEVE IL TAPIRO D’ORO PER LA SCONFITTA DELL… -