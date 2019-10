Fatture false | pm chiede un anno e nove mesi per i genitori di Renzi

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Pina Francone Dopo una requisitoria di un'ora e mezza, il pm ha chiesto la condanna per Tizianoe Laura Bovoli, perUndi reclusione per Tizianoe Laura Bovoli, idi Matteo. I due sono sotto processo con 'accusa dia Firenze e con loro è imputato anche l'imprenditore pugliese Luigi Dagostino. Il pubblico ministero fiorentino Christine von Borries, ha chiesto una condanna a undi reclusione per idell’attuale leader di Italia Viva. Lo stesso pm ha chiesto la condanna a due anni e treper il terzo imputato, Dagostino appunto, accusato die truffa aggravata. Previste ora le arringhe dei difensori e delle parti civili, al termine delle quali ci sarà la camera di consiglio. Idell'ex segretario del Partito Democatico non sono presenti in aula, mentre ...

