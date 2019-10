Trieste | l’imponente abbraccio della città ai due agenti uccisi La folla applaude sotto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) “, una fiaccolata silenziosa ha sfilato per Matteo e Pierluigi. Dopo un momento di preghiera organizzato all’esternoQuestura, il lungo applauso in ricordo dei giovani poliziotti”. È il tweetPolizia di Stato, pubblicato sul profilo ufficiale del corpo, per rendere omaggio ai cittadini che hanno sfilato per le viein memoria degliPierluigi Rotta e Matteo Demenego,ieri in una sparatoria nella questura friulana. L'articolo, l’imponenteai due. Lala questura proviene da Il Fatto Quotidiano.

