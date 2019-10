Tim-Open Fiber | governo in campo | «Duplicare le infrastrutture non va bene»

Mater Olbia - Bellantone : "L''open day' potrebbe trasformarsi in 'setTimana aperta'" : Olbia, 28 set. (AdnKronos) - “Volevamo dare un abbraccio a questo splendido territorio e siamo stati travolti da un abbraccio festoso di ritorno. È bellissimo quanto sta accadendo e il sorriso delle persone che stanno scoprendo il Mater Olbia". Lo ha detto il professor Rocco Bellantone, direttore sc

L'open beta di Call of Duty : Modern Warfare presenterebbe latenza e netcode tra i peggiori degli ulTimi anni : Secondo un nuovo rapporto tecnico, il netcode della recente beta di Call of Duty: Modern Warfare ha bisogno di molto lavoro. Lo YouTuber Battle(non)sense, famoso per aver analizzato i netcode dei più famosi sparatutto, ha dato un suo parere sulla beta del gioco.netcode è una scorciatoia per la qualità dell'esperienza online e prende in considerazione diversi fattori tra cui posizioni del server, tickrate, latenza e altro ancora. Per iniziare, in ...

Golf - PGA Tour 2020 : Adam Scott ed Andew Landry appaiati in testa nel Safeway Open. OtTimo terzo Francesco Molinari : La nuova stagione del PGA Tour continua il suo percorso con il Safeway Open (montepremi 6,6 milioni di dollari), kermesse che si svolge sul percorso par 72 del Silverado Country Club di Napa (California, Stati Uniti). Al termine del primo round troviamo al comando la coppia composta dall’australiano Adam Scott e dall’americano Andrew Landry. Entrambi hanno completato il primo round con il punteggio di -7 (65 colpi), e vantano una ...

Renzi : “Inchiesta su Open? Non sarà l’ulTima dal pm Turco e dal suo capo Creazzo. Partecipate? Non sarò ai tavoli per nomine” : Dice di non essere interessato alla tornata di nomine per le partecipate. Ma parla delle strategie da seguire e in particolare su grandi gruppi come Fincantieri e Leonardo. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in una lunga intervista a tutto campo al quotidiano Il Messaggero indica i percorsi che il suo movimento seguirà per aver voce nei movimenti decisivi. Anche se dice che non sarà seduto a nessun tavolo “ai quali parteciperanno invece ...

SetTimana nazionale per la donazione del midollo osseo e cellule staminali : Open Day al Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria : Il Centro di Tipizzazione Tissutale, unica sede in Calabria del Registro Regionale donatori di midollo, tra il 21 ed il 29 settembre, in occasione della “Settimana nazionale per la donazione del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche”, effettuerà l’Open DAY presso i locali posti al 1° piano del Presidio Ospedaliero Riuniti del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio ...

Golf – Porche European Open : Paul Casey si prende il 14° titolo in carriera - setTimo posto per Migliozzi : L’inglese ha superato di un colpo l’ottimo giovane irlandese Robert MacIntyre e il tedesco Bernd Ritthammer, entrambi in vetta dopo tre turni. Grandissima prestazione per Migliozzi, alla terza miglior prestazione in stagione L’inglese Paul Casey ha vinto con 274 (66 73 69 66, -14) colpi il Porsche European Open, firmando il 14° titolo sull’European Tour, dove non si imponeva dal 2014, e facendo ancor più crescere l’attesa per la sua ...

US Open 2019 : Serena Williams - un 24° Slam che rischia di non arrivare mai dopo le ulTime quattro finali perse : Serena Williams ha perso, con quella di stanotte, la sua quarta finale Slam consecutiva, rinviando ancora una volta il suo sogno di vincere il ventiquattresimo torneo maggiore in carriera. A toglierle il primato in coabitazione con Margaret Court è stata la canadese Bianca Andreescu, che del tennis femminile potrebbe prendere le redini in un futuro neanche tanto lontano, se riuscisse a evitare infortuni in serie. Per quel che riguarda ...

Golf – European Open : Migliozzi setTimo - l’azzurro può provarci : Eurotour: Guido Migliozzi settimo nell’European Open, può provarci. Ad Amburgo Bernd Ritthammer ha raggiunto Robert MacIntyre, terzo Paul Casey Guido Migliozzi, settimo con 211 (71 68 72, -5), è rimasto in alta classifica e parteciperà alla volata finale per il titolo nel Porsche European Open (European Tour), che termina sul percorso del Green Eagle Golf Courses (par 72) ad Amburgo in Germania. In vetta alla graduatoria il tedesco ...

Berrettini saluta gli US Open sui social : “grazie a tutti - 2 setTimane incredibili! Nadal è stato troppo forte” : Matteo Berrettini lascia gli US Open con il sorriso: il tennista italiano ringrazia per il grande supporto ed elogia la forza di Nadal “Grazie New York! Due settimane incredibili! Grazie ragazzi per il fantastico supporto, ci vediamo presto! Rafael Nadal e’ semplicemente troppo forte“. Con queste parole, Matteo Berrettini saluta gli US Open. Dopo una cavalcata trionfale, il tennista romano si è fermato contro Rafa Nadal ...

US Open 2019 - setTima giornata : tiene banco il big match Djokovic-Wawrinka. In campo anche Federer e Serena Williams : La settima giornata degli US Open 2019 vedrà la disputa degli ottavi di finale della parte alta del tabellone del singolare maschile e di quella bassa del tabellone del singolare femminile. Sul campo centrale dedicato ad Arthur Ashe aprono il programma alle 18 ora italiana lo svizzero numero 3 del mondo Roger Federer, vincitore di questo torneo dal 2004 al 2008, e il belga testa di serie numero 15 David Goffin, nei precedenti incontri ha vinto 8 ...

Svolta per la diffusione dei servizi ultrabroadband con Open Fiber e OpTima Italia nelle aree bianche : Giungono notizie decisamente incoraggianti in queste ore, in merito alla nuova collaborazione tra Open Fiber e Optima Italia S.p.A., grazie alla quale potremo andare incontro ad una maggiore diffusione dei servizi ultrabroadband. Nel dettaglio, quanto stabilito a fine agosto gioverà a qualcosa come 7.635 comuni situati in quelle che vengono normalmente definita "aree bianche". Di cosa stiamo parlando più nello specifico? Un prodotto di ...

US Open – OtTimo esordio per Djokovic - schiantato in tre set lo spagnolo Carballes Baena : Il tennista serbo avanza senza problemi al secondo turno dello slam statunitense, superando in scioltezza il proprio avversario spagnolo Buono l’esordio di Novak Djokovic agli US Open, ultimo slam della stagione in corso di svolgimento sul cemento di New York. Il numero uno del mondo schianta lo spagnolo Carballes Baena in tre set, stendendolo senza patemi con il punteggio di 6-4, 6-1, 6-4 dopo un’ora e cinquantaquattro minuti ...

US Open 2019 : su Eurosport l’ulTimo slam dell’anno. Ecco programmazione TV e calendario di gioco : Djokovic - US Open Dopo le emozioni di Wimbledon, il grande tennis – sia maschile che femminile – torna in primo piano con gli US Open, quarta ed ultima prova del Grande slam 2019. Dal 26 agosto all’8 settembre, sul cemento di Flushing Meadows, a New York, si consumerà la 139° edizione del torneo, che Eurosport trasmetterà in diretta e in esclusiva. US Open 2019: la programmazione di Eurosport Eurosport consentirà la visione ...

Qualificazioni US Open – Seppi ce la fa : l’azzurro nel main draw dell’ulTimo Slam : Seppi stacca il pass per il main draw degli US Open: superate le Qualificazioni, al primo turno c’è Dimitrov Seppi sorride in America: il tennista italiano, dopo l’eliminazione al primo turno del torneo di Winston-Salem, è riuscito a staccare il pass per il main draw degli US Open 2019. Il 35enne di Caldaro ha superato con successo le Qualificazioni del quarto ed ultimo Slam della stagione, ma la fortuna non è stata molto ...