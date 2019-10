**Pd : Renzi - ‘continua a essere partito di correnti’** : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Il Pd continua a essere un partito di correnti dove non ti chiedono cosa pensi ma con chi stai”. Così, Matteo Renzi alla scuola di formazione politica di Terrasini ‘Futura’.L'articolo **Pd: Renzi, ‘continua a essere partito di correnti’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Pd : cresce ipotesi gruppo renziani anche al Senato** : Roma, 17 set. (AdnKronos) – Dovevano essere solo un manipolo di senatori, in uscita dal Pd verso il Misto. Ma in queste ore, apprende l’Andkronos, sta crescendo l’ipotesi di un gruppo autonomo dei renziani anche al Senato. Un’intenzione che cozza con il nuovo regolamento di palazzo Madama che impedisce la formazione di nuovi gruppi in assenza di un simbolo con cui ci si è presentati alle ultime elezioni. Di qui ...

**Pd : Casini - ‘stimo Renzi ma non sono consigliere né occulto né palese’** : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Su Il Foglio di oggi il simpatico Richetti avverte di ‘diffidare di Casini che in questo momento è un consigliere occulto di Renzi’. Lo ringrazio per l’attenzione, ma io non sono consigliere né occulto né palese di nessuno e, dopo tanti anni di vita parlamentare, non mi interessano le dinamiche del Pd, partito a cui peraltro non appartengo”. Lo dice in una nota Pier ...

**Pd : Bonetti - ‘ho risposto sì a Renzi - sua strada è la mia’** : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Quella tracciata da Matteo Renzi è una strada di libertà e coraggio, che appartiene pienamente a me e alla mia storia personale”. Lo scrive il ministro della Famiglia, Elena Bonetti, su Fb.“Ho iniziato il mio cammino in politica come scelta di servizio, pronta a mettermi in gioco e a contribuire, per quanto mi fosse possibile, a tracciare percorsi di bene. Ho parlato tante volte della ...

**Pd : verso gruppi renziani già in settimana** : Roma, 16 set. (AdnKronos) – “La decisione di andarcene è presa. Che senso ha aspettare ancora? Per ascoltare l’ennesimo appello, magari nemmeno del tutto sincero, all’unità?”. Un big renziano parla così dell’addio, che ormai pare imminente, al Pd. “La decisione è presa”, conferma, e domani potrebbe essere Matteo Renzi, ospite di ‘Porta a Porta’, a parlarne. O quanto meno a ...

**Pd : verso gruppi renziani già in settimana** (2) : (AdnKronos) – Tra i parlamentari che potrebbero seguire Renzi anche Roberto Giachetti che stamattina ha pubblicato un video su Fb per annunciare intanto le dimissioni dalla Direzione dem in quanto “frontman” del no ad ogni ipotesi di accordo con i 5 Stelle. “Non potrei continuare a stare in una cabina di regia politica che deve sostenere questo progetto, non essendone convinto fino in fondo. Dentro di me non possono ...