LIVE GP Beghelli 2019 in DIRETTA | le ruote veloci vogliono lo sprint | lotta totale

LIVE GP Beghelli 2019 in DIRETTA : rimangono due uomini in fuga - tutta la Bahrain insegue : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.56 Per il finale di corsa occhi puntanti anche sul colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates). Il velocista sta affrontando una stagione davvero complicata e oggi andrà alla caccia di un successe che possa cambiare le sorti. 14.53 C’è tutta la Bahrain Merida schierata in testa al gruppo in favore di Sonny Colbrelli il capitano odierno: Rejoignez le direct du #gpBeghelli sur ...

LIVE GP Beghelli 2019 in DIRETTA : tre uomini in fuga - il gruppo inizia la sua rimonta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Il gruppo continua ad aumentare la propria andatura, ora il vantaggio dei battistrada è di 3’55”. 14.36 Mancano 81 Km al traguardo, vale a dire 6 giri. 14.30 Nella start list odierna compare l’ultimo vincitore del Giro d’Italia Richard Carapaz (Movistar). La sua condizione, però, non sembra essere delle migliori e anche lui è alla ricerca del colpo di pedale in ...