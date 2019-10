La maggioranza è un campo minato

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 6 ottobre 2019) Ogni passo una mina pronta a esplodere. Sulla manovra economica, per usare le poche risorse che restano da investire. Sui rapporti con gli Usa, con le polemiche sul Russiagate e sugli F35. Nellale fibrillazioni aumentano giorno dopo giorno, alla vigilia del taglio dei parlamentari che sarà un importante banco di prova per la tenuta del patto giallorosso. È Matteo Renzi uno dei catalizzatori dello scontro. Dopo l’ennesimo intervento, Andrea Orlando si scaglia contro l’ex premier avvertendolo che la corda si può strappare: “Non è che se un ultimatum lo lanci dal Papeete è peggio che se lo lanci dalla Leopolda: gli ultimatum non vanno lanciati, perché sennò si sfascia tutto” afferma il vice segretario Pd. Per Renzi l’occasione di replicare è a “Mezz’ora in più”, ...

