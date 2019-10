Fabio Rovazzi e Will Smith | una notte insieme in hotel

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 6 ottobre 2019) Roberta Damiata, in viaggio a Budapest, si è ritrovatonella stessa stanza d'albergo: "Un errore di prenotazione" Sembra impossibile, eppurein viaggio a Budapest perché invitato tra "gli eletti" a vedere il film "Gemini Man" diretto da Ang Lee, che in Italia uscirà il 10 ottobre ed ha come protagonista appunto, si è trovato nella sua stessa camera d'proprio il famoso attore americano., in una Budapest incidentalmente si trova coinvolto in una situazione paradossale che lo vede costretto a condividere per unauna stanza d’albergo con l’attore hollywoodiano. Una situazione paradossale che ha creato momenti di imbarazzo, ma anche divertenti, ripresi da un video che di sicuro diventerà virale.che è stato ospite diFazio, ha mostrato anche la fidanzata Karen presente ...

radio7asiago : Now Playng: Fabio Rovazzi - Senza pensieri (feat. Loredana Bertè & J-Ax) - bebapiz : RT @lucadelsarto: Due mesi fa Fabio Rovazzi fa uscire il suo ultimo brano! Ho letto critiche, per me il brano è geniale, lui è un BRAVISSIM… - lucadelsarto : Due mesi fa Fabio Rovazzi fa uscire il suo ultimo brano! Ho letto critiche, per me il brano è geniale, lui è un BRA… -