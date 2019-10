Atletica | Yassine Rachik | “Sono veramente contento | ora voglio mettere la maglia azzurra

Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019)ha chiuso al 12° posto la maratona maschile ai Mondiali dileggera di Doha, in Qatar: il migliore degli azzurri a fine gara ha parlato ai microfoni della RAI. Queste le sue dichiarazioni. “Oggi era una gara dura, tutti avevamo paura di non riuscire a correre in queste condizioni. In una gara così, a strappi, sono soddisfatto, è un buon 12° posto. Oggi sono andati moto forte, ma io stavobene. Ho un problema all’anca ed oggi dopo il 35° km non riuscivo ad alzare bene la gamba sinistra, ma sono, oralaa Tokyo“. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per“Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: FIDAL Colombo

