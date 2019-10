Ai tempi di Resident Evil | Shinji Mikami bandì Tetris Attack perché distraeva gli

Fonte : eurogamer

(Di domenica 6 ottobre 2019) Il blog ufficiale di Platinum Games ha pubblicato un'interessante intervista con Hideki Kamiya. Oltre a ripercorrere i momenti salienti della sua carriera, che vanta numerosi titoli di primissimo piano, come Bayonetta,, Okami e Astral Chain, per l'occasione Kamiya ha svelato un curioso aneddoto legato a.Stando alle parole del director di Platinum Games, il gioco era apprezzatissimo dagli sviluppatori di Capcom durante i lavori su. Una passione che divenne però una vera ossessione, con i dipendenti che finivano per passare parte del loro turno a giocare piuttosto che a lavorare, al punto che il directordovette bandire."Quando lavoravo aera molto popolare in ufficio. Giocavamo tra di noi ogni giorno, al punto che il lavoro veniva ignorato edovette bandire il gioco.", afferma ...

