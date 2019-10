Trieste | su Fb il post commovente del padre di Matteo Demenego | ciao mio eroe | ora sei il

Trieste - post di chef Rubio scatena bufera. Fratello di Demenego : ti auguro di perdere un caro : Bufera su chef Rubio per un tweet pubblicato dopo la sparatoria a Trieste . «Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente», scrive il cuoco romano, innescando una serie di...

Poliziotti uccisi a Trieste - sparati cinque colpi : disposto il sequestro delle fondine : Il giorno dopo la sparatoria negli uffici della Questura di Trieste la ricostruzione di quello che ha portato alla morte di due agenti è più chiara. Pierluigi Rotta è stato colpito due volte: al lato sinistro del petto e all’addome, Matteo Demenego, tre volte: alla clavicola sinistra, al fianco sinistro e alla schiena. Alejandro Augusto Stephan Meran, 29 anni, che si trovava all’interno dell’edificio per un’indagine per furto, è riuscito a ...