NBA – Enes Kanter aggredito e minacciato fuori da una moschea | “sono gli scagnozzi di

Fonte : sportfair

(Di sabato 5 ottobre 2019)da unavicino Boston: il cestista dei Celtics identifica i suoi assalitori come uomini del dittatore turco Erdogan Brutto episodio capitato adal didi unavicino Boston. Il centro dei Celtics, conclusa la preghiera del venerdì insieme al compagno di squadra Tako Fall, è statoal grido di ‘traditore’ da due uomini al didel luogo di culto. Sui socialha spiegato:di Erdogan che mi hanno attaccato edopo la preghiera del venerdì. Il governo turco non mi lascia praticare la mia religione liberamente nemmeno qui in America”, ribandendo al Boston Globe: “mi hanno chiamato traditore, mi hanno insultato sia parole che a gesti, mi hanno detto che non dovrei essere qui”.è da diversi anni considerato un terrorista per la Turchia, suo ...

