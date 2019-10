Napoli in scena | nel sabato di Rai 5 cinque perle del teatro partenopeo

Inter - retroscena del calciomercato estivo : il Napoli avrebbe offerto Insigne per Icardi : Nonostante quello estivo si sia chiuso da più di un mese, arriva un'importante indiscrezione di mercato dal sito FcInterNews: il presidente del Napoli De Laurentiis, pur di arrivare alla punta argentina Icardi, avrebbe offerto in estate il cartellino del centrocampista offensivo napoletano Lorenzo Insigne. Un'indiscrezione incredibile, segno evidente della non completa centralità nel progetto del capitano del Napoli: fra l'altro ancora pesa ...

Napoli-Cagliari 0-1 - al San Paolo va in scena il remake di Napoli-Perugia : La beffa era nell’aria. Il calcio è così, sembra una frase fatta. Lo è. Ma è così. Napoli-Cagliari si gioca a una porta, soprattutto nel secondo tempo, con una serie di occasioni in fila e all’ultimo minuto, in contropiede, il Cagliari segna con Castro. E porta via i tre punti. È sembrato il remake del celeberrimo Napoli-Perugia ma in questo caso il gol loro è arrivato alla fine e non all’inizio di partita. In questi casi si ...

Llorente pazzo di Napoli : scelta una casa d’eccezione per la famiglia : il retroscena : Llorente pazzo di Napoli: scelta una casa d’eccezione per la famiglia che presto lo raggiungerà. il retroscena raccontato dal Corriere dello Sport Llorente pazzo di Napoli: scelta una casa d’eccezione per la famiglia: il retroscena. L’ attaccante spagnolo è arrivato all’ ombra del Vesuvio come ultimo colpo di calciomercato e da quel giorno si è subito immerso nella realtà Napoli, camminando in Città, tra la gente che lo ...

Napoli - lite sullo stadio San Paolo : il retroscena della convenzione : IL retroscena Luigi Roano La domanda è: tutta questa chiassosa polemica a colpi di dichiarazioni capziose dopo lo stupore legittimo di Carlo Ancelotti nel vedere lo spogliatoio del Napoli -...

De Laurentiis parla del Napoli e del suo possibile ruolo nell’Eca : scenari importanti per il triennio 2024-2027 : “Purtroppo quando ci sono certe partite bisogna molto spesso non rispettare i gradi di importanza delle componenti della squadra. Se qualcuno arriva in ritardo e quindi non ha avuto una preparazione adeguata forse deve lasciar posto a qualcun altro che ha fatto tutta la preparazione fin dall’inizio del ritiro”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in un’intervista a Sky Sport in merito alla sfida ...

Napoli - Lozano e il retroscena su Cristiano Ronaldo : “dopo il gol si è avvicinato e mi ha detto…” : Hirving Lozano ha svelato un curioso retroscena su Cristiano Ronaldo: al termine di Juventus-Napoli, il fuoriclasse portoghese si è congratulato con il giocatore messicano Ha segnato all’esordio nel Pachuca, si è ripetuto al PSV e non poteva che essere così anche a Napoli. Hirving Lozano ha il vizietto del gol all’esordio con una nuova maglia, anche se esordire contro la Juventus non è certamente la più facile delle partite. ...

Napoli - Lozano racconta le prime emozioni e svela un retroscena su Cristiano Ronaldo : “Quando ho segnato il 3-2 in Juve-Napoli Cristiano Ronaldo si è avvicinato a me e mi ha fatto i complimenti. Mi ha dato il benvenuto in Italia. E’ stato qualcosa di molto bello, perché lui è un giocatore spettacolare, di un’altra categoria. Mi è piaciuta molto la partita, perché la squadra è stata fantastica, nonostante giocasse contro grandi giocatori, non solo CR7″, lo ha detto Hirving Lozano al sito www.tudn.mx. ...

Gazzetta : “Di Lorenzo ha nascosto la trattativa col Napoli anche ai parenti. Ora ha un sogno”. Il retroscena : La Gazzetta dello Sport rivela alcuni retroscena su Giovanni Di Lorenzo che ha nascosto la trattativa col Napoli anche ai parenti ed ora ha un sogno Giovanni Di Lorenzo è arrivato Napoli in sordina, come primo acquisto, pagato meno di dieci milioni di euro. Ad accogliere l’ esterno arrivato via Empoli, tanto scetticismo ed un po’ di indifferenza. E invece Giovanni Di Lorenzo ha saputo conquistare prima la fiducia di Ancelotti, ...

Il Mattino – Napoli stop alla cessione di Hysaj - non è scelta economica : il retroscena : Il Mattino – Napoli stop alla cessione di Hysaj, non è scelta economica: il retroscena Il Mattino – Napoli stop alla cessione di Hysaj, non è scelta economica: il retroscena. Era il 30 maggio quando l’ albanese, dal ritiro della propria Naziinale, annunciava: “Il mio tempo a Napoli è finito. Mi sento pronto per iniziare una nuova avventura perché ho bisogno di cambiare. Non sono il tipo a cui piace stare sempre nella ...

Icardi all’Atletico Madrid e Diego Costa al Napoli : lo scenario di Gazzetta : Icardi all’Atletico Madrid e Diego Costa al Napoli: lo scenario de ‘La Gazzetta dello Sport’ sull’ edizione in edicola stamane Icardi all’Atletico Madrid e Diego Costa al Napoli? L’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ ipotizza questo scenario. “Cosa è cambiato? Su Icardi è entrato in scena l’ Atletico Madrid di quel Diego Simeone che tanto stima il centravanti. È una soluzione ...

Al Franchi va in scena Fiorentina-Napoli : diretta su Sky Sport : Il calendario della prima giornata di Serie A propone una sfida tra due squadre a cui l’entusiasmo non manca di certo: Fiorentina-Napoli. Entrambe sono reduci da un calciomercato che ha regalato “colpi” importanti, Ribery e Boateng per i viola, Lozano per gli azzurri, giusto per citare alcuni nomi. Ai viola, che nella scorsa stagione sono […] L'articolo Al Franchi va in scena Fiorentina-Napoli: diretta su Sky Sport è ...

Retroscena Lozano – Monfrecola : “Lo segnalai al Napoli due anni fa” : Il procuratore ed esperto di calcio messicano Francesco Monfrecola è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: svelato un Retroscena su Lozano Francesco Monfrecola nutre dei dubbi sulla posizione in campo di Lozano e svela un Retroscena. 4-4-2? “Lozano ha sempre giocato sulle fasce finora, a destra ma anche a sinistra. Non lo vedo come punta e neanche come trequartista. Sono perplesso sulla sua collocazione, se Ancelotti farà il ...