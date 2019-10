Migranti : Bonetti - 'con Salvini strumentalizzate vite umane - non accadrà mai più' : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "I porti erano aperti prima e sono aperti adesso, non sono mai stati chiusi. Si stavano di fatto strumentalizzando vite umane in modo abominevole in alcuni passaggi. Ciò non accadrà mai più". Lo ha detto la ministra per la Famiglia Elena Bonetti a Terrasini

Migranti : Bonetti - ‘con Salvini strumentalizzate vite umane - non accadrà mai più’ : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) – “I porti erano aperti prima e sono aperti adesso, non sono mai stati chiusi. Si stavano di fatto strumentalizzando vite umane in modo abominevole in alcuni passaggi. Ciò non accadrà mai più”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia Elena Bonetti a Terrasini (Palermo), incontrando i giornalisti, a margine della scuola di formazione politica di Davide Faraone di Italia ...

Migranti : Bonetti - ‘revisione decreto sicurezza? Percorso non può essere improvvisato” : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) – “Sul decreto sicurezza c’è un Percorso da fare che non può essere improvvisato, certamente ci sono dei punti che vanno affrontati. Per quanto riguarda la mia parte di competenza, ci sono delle indicazioni che arrivano anche dall’Europa e dal Presidente della Repubblica che affronteremo”. Lo ha detto la ministra Elena Bonetti rispondendo ai giornalisti che a Terrasini ...