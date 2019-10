Lui trova mille scuse per non fissare la data di matrimonio | lei per vendetta | paga una

Fonte : baritalianews

(Di sabato 5 ottobre 2019) Una donna molto gelosa e vendicatrice ha deciso di farlare cara al suo fidanzato perchè troppo bugiardo. L’uomo ha cercato condi rinviare le nozze. Non ha maito il tempo per andare a prenotare la sala ela date di. La fidanzata, scocciata dal comportamento dell’uomo, ha decido di vendicarsi. La donna, una poliziotta in servizio a Calcutta in India, ha ingaggiato una gang con lo scopo di fare mozzare una mano al fidanzato. La donna avrebbeto a tre banditi la somma di 1700 euro per mozzargli una mano. La donna pensava che il suo fidanzato, dopo i tanti rinvii, volesse sposare un’altra e per fare in modo che fosse meno attraente gli ha fatto mozzare una mano. I tre della gang hanno aspettato che l’uomo uscisse dal lavoro per circondarlo, rapirlo e infine mozzargli la mano. L’uomo è stato ...

