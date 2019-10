La versione di Conte

Let It Bleed dei Rolling Stones 50 anni dopo in versione deluxe tiratura limitata : tutti i contenuti : Let It Bleed dei Rolling Stones compie 50 anni. Per l'occasione, lo storico album del gruppo viene ripubblicato in una speciale versione deluxe in tiratura limitata con tanti contenuti aggiuntivi. Il box celebrativo sarà disponibile dal 31 ottobre nei negozi di musica ed include l’album originale rimasterizzato su Vinile e in Hybrid Super Audio CD, in versione Stereo e Mono, il Vinile 7’’ di Honky Tonk Women / You Can’t Always Get What You ...