La prima volta di Cinalli | «Da Napoli a Parigi in camice e cravatta»

“La mia prima volta…”. Paolo Bonolis senza freni : la confessione è bollente : Paolo Bonolis è stato ospite di Bruno Vespa nell’ultima puntata di Porta a Porta dove ha presentato la sua autobiografia, “Perché parlavo da solo“. Nel libro edito da Rizzoli, il libro racconta aneddoti della sua vita personale. Da tempo abituato a raccontarsi privatamente in via scritta, il presentatore aveva già annunciato l’imminente uscita di una raccolta di memorie personali. Ne ha parlato ai microfoni di Rai 1, lasciandosi andare ad una ...

Lana Del Rey ha parlato per la prima volta del nuovo fidanzato poliziotto : Lui si chiama Sean Larkin, soprannominato "Sticks" The post Lana Del Rey ha parlato per la prima volta del nuovo fidanzato poliziotto appeared first on News Mtv Italia.

Paolo Bonolis : “La mia prima volta? Con una scandinava : era disponibile - ma sputava” : Paolo Bonolis è stato ospite di Bruno Vespa nell’ultima puntata di Porta a Porta dove ha presentato la sua autobiografia, “Perché parlavo da solo“, nella quale racconta aneddoti della sua vita personale come quello sulla sua prima volta. “È con un ragazza scandinava, che si chiamava Serpa, che in Inghilterra ebbi dei sussulti ormonali di una certa rilevanza”, cita Vespa leggendo un estratto del ...

Per la prima volta in Sicilia la Giornata nazionale Anmil : La 69esima edizione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro promossa dall'Anmil, quest'anno si terrà in Sicilia

Mandy Gunsberger per la prima volta in Italia : chi è l'”Aranzulla” australiana : Mandy Gunsberger: chi è Mandì è un’imprenditrice digitale, ma soprattutto è la fondatrice di Babyology, il più grande editore digitale australiano dedicato alle mamme e ai bambini. Il sito di Mandi ha un seguito di circa 1,2 milioni di fan su Facebook, e oltre un milione di utenti unici al mese. Tutto questo sorprende ancora di più, se si pensa che l’idea di aprire il blog è nata nel 2007, nel salotto di casa sua, e oggi il suo team ...

Scozia - dare uno schiaffo ai figli sarà illegale : i genitori punibili penalmente. È la prima volta in Regno Unito : La Scozia sarà con grande probabilità il primo Paese del Regno Unito a rendere illegale, e punibile penalmente, i castighi fisici rivolti dai genitori ai figli. Una normativa ad hoc è stata infatti presentata al Parlamento locale di Edimburgo dal governo guidato da Nicola Sturgeon e si ritiene che sarà ampiamente supportata nel corso della votazione prevista per martedì 8 ottobre. La proposta scozzese di abolizione è stata promossa da un ...

DIRETTA LIVERPOOL SALISBURGO/ Video streaming e tv : prima volta in Champions League : DIRETTA LIVERPOOL SALISBURGO streaming Video e tv: testa a testa, probabili formazioni, quote, orario e risultato live, gruppo E di Champions League.

Ghiacciaio Planpincieux - Ortolani : “L’uomo per la prima volta è testimone diretto di un grande fenomeno naturale ripetitivo” : Franco Ortolani, senatore del Movimento 5 stelle e geologo, interviene sul caso del Ghiacciaio Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco, a rischio collasso: “Non è la prima volta, in base a molte pubblicazioni scientifiche, che i ghiacciai alpini meridionali sono interessati da scioglimento: accadde, per esempio, tra il 1300 e 1600 circa. Reputo eccessivo l’allarmismo, ma resta fondamentale il controllo e il monitoraggio del ...

Pattinaggio artistico - i Campionati Italiani Assoluti per la prima volta all’IceLab di Bergamo : È ufficiale. I Campionati Nazionali 2019-2020 di Pattinaggio artistico si svolgeranno dal 12 al 15 dicembre all’IceLab di Begamo, l’impianto sportivo che ospita ogni anno il prestigioso trofeo Internazionale Lombardia Trophy Memorial Anna Grandolfi. Per la prima volta dalla sua nascita dunque, la società sportiva che sviluppa la sua attività in tre centri (Bergamo, Assago, Sesto San Giovanni) con atleti del calibro di Matteo Rizzo, ...

«Non succede - ma se succede…» : la prima volta di Charlize Theron e Seth Rogen : Non succede, ma se succedeNon succede, ma se succedeNon succede, ma se succedeNon succede, ma se succedeNon succede, ma se succedeNon succede, ma se succedeNon succede, ma se succedeNon succede, ma se succedeNon succede, ma se succedeNon succede, ma se succedeNon succede, ma se succedeNon succede, ma se succedeParlassimo di compatibilità, Charlotte Field e Fred Flarsky non avrebbero nulla da spartire. Lei è una delle donne più potenti del mondo, ...

“È incinta!”. La figlia del famosissimo attore è in attesa di un bebè. Il pancione mostrato per la prima volta : Siamo alla Paris Fashion Week, uno degli eventi più attesi nel mondo della moda: sono molte le Maison di fama internazionale che vi hanno preso parte per presentare le collezioni per la primavera/Estate 2020. Le star non si sono volute perdere un appuntamento tanto glamour e hanno seguito le sfilate direttamente dalle prime file. Ad attirare le attenzioni durante lo show di Elie Saab è stata Anouchka Delon, la figlia di Alain, che ha messo per ...

Gli F-35 italiani per la prima volta in teatro operativo : Gli F-35 italiani impiegati per la prima volta in teatro operativo. Come si apprende dal sito web dello Stato Maggiore della Difesa, sei caccia di quinta generazione del 32esimo stormo dell'Aeronautica Militare sono stati rischierati sull aeroporto militare di Keflavik in Islanda, per l operazione NATO di Interim Air Policing denominata "Northern Ligtning", facendo dell Italia il primo Paese dell'Alleanza a impiegare in un'operazione NATO il ...

Dal 27 al 29 settembre si è svolta la prima edizione dello Sciacca Comics : Tre giorni dedicati al fumetto in onore degli 80 anni di Batman. È lo "Sciacca Comics", la manifestazione che si è svolta presso il Museo del Carnevale di Sciacca, in provincia di Agrigento, da venerdì 27 a domenica 29 settembre. Tra le attività svolte, sessioni di body painting, gare di doppiaggio, contest di cosplayer, incontri e tornei video ludici, ludici e quiz. Gli 80 anni di Batman In occasione della manifestazione è stata allestita anche ...

Live non è la d'Urso - Lele Mora parla per la prima volta del suo cancro (VIDEO) : Giovedì la notizia: Lele Mora ha un cancro tra i polmoni e i reni. Da subito la notizia è stata appresa con sorpresa dal web e stasera, ospite di Live non è la d'Urso insieme a sua figlia Diana, l'uomo che per anni ha lavorato nel mondo dello spettacolo nel ruolo di agente, oggi si ritrova in un periodo molto delicato della sua vita, per la prima volta ha raccontato cosa sta succedendo davanti alle telecamere. Parte da un antefatto accaduto un ...