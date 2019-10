Vieni da me | Susanna Messaggio | ‘Mia figlia morta a pochi mesi per un problema

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Intervista toccante quella checoncede a Caterina Balivo nella puntata dida me in onda giovedì 3 ottobre. La valletta di tante trasmissioni storiche, dopo aver ripercorso le tappe della sua carriera al fianco di veri e propri miti come Enzo Tortora e Mike Bongiorno, svela il proprio dramma personale parlando di Alice, la primascomparsa adi vita: “La prima ragazza mi è mancata. Era giovane, piccola, con uncardiocircolatorio. Alice è ritornata nel Paese delle Meraviglie, ma è sempre vicino a me” (QUI il video). Il dolore dinon nasconde la difficoltà a parlare di questa storia: “Era piccola piccola, qualche mese quando è volata in cielo”. La bambina è stata sottoposta a un intervento chirurgico “con i genitori di lui medici in sala operatoria, per cui è stato un grave e ...

