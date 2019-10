Sequestrate armi | munizioni e droga in una carrozzeria di Lucera

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Maria Girardi L'operazione è stata condotta in collaborazione con il personale esperto del comparto A.T.-P.I. della Compagnia di San Severo e con un'unità cinofila della Compagnia di Manfredonia Nel corso di una vasta operazione di controllo economico del territorio finalizzata alla tutela della legalità e alla lotta di ogni forma di illecito, sono statedai Finanzieri del Comando Provinciale di Foggiae un rudimentale congegno esplosivo nella periferia di. Due le persone indagate e finite in carcere. In particolare i militari della Tenenza della Guardia di Finanza della città dauna, in collaborazione con il personale esperto del comparto A.T.-P.I. della Compagnia di San Severo e con un'unità cinofila della Compagnia di Manfredonia, a seguito di pattugliamenti dell'intera area cittadina hanno rinvenuto e posto sotto sequestro materiale illecito ...

foggiareporter : New post: Lucera, sequestrate armi, munizioni, droga e un congegno esplosivo artigianale in una carrozzeria - princigallomich : LUCERA – GUARDIA DI FINANZA: ARRESTATE DUE PERSONE E SEQUESTRATE ARMI, MUNIZIONI, UN RUDIMENTALE CONGEGNO ESPLOSIVO… - lallo221 : sarebbe la volta che il popolo si reca in piazza con tutte le armi a disposizione,forche, forconi e randelli vari !… -