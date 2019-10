Repubblica | Var in Champions | i club chiedono il challenge Inter capofila

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Lo sfogo di Conte contro l’arbitraggio dello sloveno Skomina in Barcellona-non resteranno un caso isolato, scrive. L’, pur intenzionata a non scontrarsi formalmente con l’Uefa, ha fatto arrivare sulla scrivania del presidente Ceferin il messaggio lanciato dal suo allenatore, la richiesta di rispetto reciproco. Una mossa informale, scrive il quotidiano, che mira ad evitare altre “sensazioni sgradevoli” come le ha definite l’allenatore nerazzurro. Un obiettivo che è condiviso da molte società e che è quello di rivedere i criteri del Var. La tecnologia, al momento, è utilizzato in Europa meno di quanto non sia utilizzato nella serie A. L’idea di alcunieuropei è quella di presentare all’Eca presieduto da Agnelli una richiesta precisa, quella di garantire a ogni squadra una chiamata per tempo. Se Skomina fosse ricorso al ...

