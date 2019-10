Prima neve di stagione sul Gran Sasso | temperatura di - 4 2 gradi al rifugio Franchetti

Benevento - Prima le scintille nel cestello e poi il boato : la lavatrice scoppia : Lavinia Greci L'elettrodomestico è scoppiato all'interno dell'appartemento dove viveva una coppia. Sul caso sta indagando la polizia Scientifica: forse un fulmine alla base dell'incidente L'elettrodomestico che era sempre stato lì, in casa con loro, funzionante, è esploso, all'improvviso. E in un attimo, la lavatrice non c'era più. È accaduto ieri sera, intorno alle 23.30 a Telese Terme, in un appartamento della provincia di ...

Previsioni Meteo Ottobre - sarà un inizio shock : ondata di freddo dalla Scadinavia - arriva la Prima neve sull’Italia [MAPPE] : Previsioni Meteo Ottobre – La linea di tendenza circa un peggioramento del tempo dai connotati quasi invernali per il corso della prima settimana di Ottobre, di cui abbiamo già parlato nei precedenti aggiornamenti, è oggi pienamente confermata dalle ultime carte Meteorologiche. In modo particolare sono i parametri teleconnnettivi ( parametri descrittivi oceanici e delle medie alte quote atmosferiche, quelli meno sensibili a possibili ...

Meteo - arriva la Prima neve in Jacuzia : diverse aree della Siberia si ricoprono di bianco [FOTO e VIDEO] : Il weekend appena trascorso ha portato la prima neve in diverse aree della Jacuzia, nella Siberia orientale. La neve ha imbiancato la città di Udachny, distretto della Repubblica di Mirny, come mostrano le bellissime immagini del video in fondo all’articolo. L’amministrazione comunale ha dichiarato che dopo il mix di neve e grandine, “la neve in città si è completamente sciolta“. Inoltre, prima neve caduta anche nel distretto di ...

Previsioni Meteo - sarà una domenica di forte maltempo al Nord : Prima neve sulle Alpi [MAPPE] : Dopo 24 ore di temporaneo affievolimento dei cavi d’onda Nordatlantici, con circolazione comunque sempre mediamente instabile, ma con caratteristiche non cicloniche, un altro vortice piuttosto ostinato e più profondo di quello in azione appena ieri, si scaverà sulle regioni settentrionali italiane. A questo giro, la saccatura lungo la quale poi scorreranno i nuclei perturbati, proverrà da comparti Nordeuropei più freddi, quindi aree ...

Maltempo : sul ghiacciaio Presena arriva la Prima neve : L’abbassamento delle temperature e le precipitazioni hanno riportato la neve in quota: fiocchi sono caduti in abbondanza sul ghiacciaio Presena, a quota 2.700 metri. Al Passo del Tonale la stagione invernale è ufficialmente iniziata: sul ghiacciaio nevica ininterrottamente e l’accumulo ha raggiunto i 30 cm. L'articolo Maltempo: sul ghiacciaio Presena arriva la prima neve sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo e brusco abbassamento delle temperature : Prima neve al passo dello Stelvio : brusco abbassamento delle temperature al Nord Italia: il Maltempo ha portato le prime intense nevicate in quota. Sul passo dello Stelvio, a 2.757 metri quota, lo scenario oggi è invernale, una transizione avvenuta in poche ore. A Bolzano – spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin – la massima è calata da 30°C a 20°C tra giovedì e venerdì. In montagna nevica oltre i 2.500 metri. L'articolo Maltempo e brusco abbassamento delle ...