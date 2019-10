La Writers Guild non premierà più i giochi dalla migliore scrittura

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 4 ottobre 2019) L'unione degli scrittori, meglio nota come, ha reso noto in un comunicato che da quest'anno non sarà più premiato il miglior gioco per la. L'anno scorso, per esempio, venne premiata ladi God of War, mentre dall'edizione 2020 deiAwards non saranno più premiati video.Come mai questa decisione? Ebbene sembrerebbe essere un problema di principio: l'associazione ha deciso di non premiare più videofino a quando non ve ne saranno un numero maggiore scritti da professionisti facenti parte dellastessa.Leggi altro...

