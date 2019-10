Google ora ti dice se spendi meno a fare shopping online o in negozio

Google Play Music verso il tramonto : ora l’app YouTube promuove YouTube Music : YouTube Music è il servizio di streaming audio di Google ma, nonostante ciò, moltissimi utenti continuano ad utilizzare l’applicazione YouTube per ascoltare i propri brani preferiti, ovviamente sotto forma di video. In queste ore pare che Google abbia attivato una simpatica funzione all’interno dell’app YouTube pensata per funzionare a stretto contatto con YouTube Music. Nello specifico, mentre si guarda un video Musicale su ...

La sezione Google nelle Impostazioni ora è tutta nuova con questo look : L’anno scorso è stato introdotto un nuovo look per la pagina dell’account Google all’interno del menu Impostazioni dei telefoni Android, portando con sé un nuovo layout centrato e caratteri aggiornati. Di recente diversi utenti hanno segnalato di visualizzare una versione aggiornata della sezione “Google” con un design studiato per corrispondere a quello usato per l’account. Ecco la sezione in questione nel ...

Il Play Store è ancora pieno di applicazioni dannose - e non è solo colpa di Google : Nonostante il Google Play Store sia molto migliorato nel corso degli ultimi anni, Google fa ancora fatica a gestire il tema sicurezza in maniera egregia. Sarà l’enorme quantità di applicazioni presenti ed il ritmo frenetico con cui ne vengono aggiunte di altre, ma purtroppo continuano ad essere presenti applicazioni sviluppate solo per arrecare danni all’utente. Infatti, secondo l’ultimo report relativo a settembre 2019, sono ...

Ora puoi navigare le mappe di Google in incognito : Google (Photo by Olly Curtis/Future via Getty Images) Google ha semplificato le impostazioni della privacy per aumentare la sicurezza degli account. Il gigante di Mountain View ha annunciato l’introduzione della modalità incognito sulle mappe, della cancellazione automatica della cronologia di YouTube, della possibilità di controllare le proprie impostazioni della privacy tramite assistente vocale e, infine di uno strumento per rafforzare ...

Il Google Play Store rimuove le restrizioni geografiche : ora è possibile scaricare qualsiasi app : Il Google Play Store è uno degli Store più utilizzati al mondo e, proprio come la controparte presente su sistemi Apple, mostra un numero limitato di applicazioni. Questo sistema prende il nome di “restrizione geografica” ed altro non è che un modo pensato per mostrare solo applicazioni disponibili nella regione geografica di appartenenza. Nello specifico, utilizzando il Play Store in Italia, si è portati a cercare ed installare solo ...

Google lancia Password Checkup - un tool per migliorare le vostre password : Nonostante gli enormi sforzi di Google e di tante altre aziende per sensibilizzare gli utenti verso l’attuazione di buone pratiche quando si parla della scelta delle password, ancora oggi un grandissimo numero di utenti utilizzano password estremamente vulnerabili. Secondo una stima, il 25% degli americani utilizza ancora oggi password come “Abc123”, “password” o ancora “P@ssw0rd”. È un dato allarmante ...

Google lancia Password Checkup - un tool per migliorare le vostre password : Nonostante gli enormi sforzi di Google e di tante altre aziende per sensibilizzare gli utenti verso l’attuazione di buone pratiche quando si parla della scelta delle password, ancora oggi un grandissimo numero di utenti utilizzano password estremamente vulnerabili. Secondo una stima, il 25% degli americani utilizza ancora oggi password come “Abc123”, “password” o ancora “P@ssw0rd”. È un dato allarmante ...

Gli smart speaker Google ora supportano le chiamate vocali con Google Duo : Se avete in casa uno dei tanti smart speaker di Google e utilizzate Google Duo, saprete certamente che non è possibile avviare chiamate vocali sfruttando uno fra i vari Google Home sviluppati da Big G. In realtà le cose stanno cambiando, ed infatti è finalmente possibile utilizzare uno smart speaker Google assieme a Google Duo per avviare una chiamata vocale con audio ad alta risoluzione. Al momento della stesura della news la funzione pare ...

La Modalità scura abbraccia un’altra app di Google : ora è disponibile per Google Fi : Giusto un mese fa gli utenti di oltreoceano avevano dato il benvenuto al nuovo piano tariffario Unlimited, oggi è invece è ufficialmente partito il roll out della nuova Modalità scura per Google Fi. Se questa mattina vi avevamo segnalato numerose novità in arrivo per diverse applicazioni del colosso di Mountain View, Google Fi è solo l’ultima in ordine di tempo a ricevere il nuovo dark theme. Niente di nuovo o rivoluzionario, la Modalità ...

Altro ancora sui Google Pixel 4 : ecco novità software - funzioni - render e possibile data d’acquisto : Mancano due settimane alla presentazione di Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL e dopo aver scoperto tutto sulla scheda tecnica e sul design, le indiscrezioni si stanno concentrando sul lato software, per il quale sembrano essere in arrivo nuove funzioni, molte delle quali saranno presto disponibili per tutti. Scopriamo allora gli ultimi aggiornamenti, novità legate ad Android 10, le applicazioni che possono già essere testate e qualche ...

iPhone X a 1 euro su Google con i codici FJK289LAP e 791GBA491? Basta cascarci ancora : Possibile che si creda ancora alla possibilità di vincere un iPhone X a 1 euro, semplicemente digitando due codici (nella fattispecie FJK289LAP e 791GBA491) su Google e fornendo i propri dati personali a qualche fantomatico sito? Per quanto la proposta ora in voga su molte bacheche Facebook sia etichettata da molti come truffa, non tutti sono così smaliziati da tenersi alla larga da un simile annuncio: anzi, tentano la sorte con la procedura ...

Crash insistiti affliggono Google Assistant : il rimedio temporaneo : Potreste aver sperimentato problemi di Crash con Google Assistant di tanto in tanto: non siete i soli, capita anche a tanti altri utenti, a prescindere dallo smartphone utilizzato. Il colosso di Mountain View ne è a conoscenza, ma evidentemente non è ancora riuscito ad individuarne la causa e quindi a porvi il giusto rimedio. Sul forum di supporto ufficiale di Big G si leggono segnalazioni di ogni genere a riguardo, relativi a Crash fatti ...

I lavoratori dei fornitori di Google vogliono fondare un sindacato tech : (Photo by Carsten Koall/Getty Images) Le ultime battaglie del sindacato degli youtuber stanno facendo scuola in Google. Il 24 settembre 80 lavoratori a contratto nella città di Pittsburgh assunti dall’azienda Hcl technologies per conto del colosso di Mountain View hanno votato per unirsi a formare un sindacato dei lavoratori nel settore tecnologico e allearsi con lo United Steelworkers, tra i più importanti sindacati generali degli Stati Uniti, ...

Google Assistant permette ora di controllare Waze con i comandi vocali : Il team di Google ha iniziato a mettere a disposizione di tutti gli utenti statunitensi il supporto a Google Assistant per la popolare applicazione Waze L'articolo Google Assistant permette ora di controllare Waze con i comandi vocali proviene da TuttoAndroid.