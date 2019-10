Diego Costa | guai con il fisco | condannato a 6 mesi di carcere e ad un maxi risarcimento!

Diego Costa si dichiara colpevole accettando una pena di 6 mesi : Come riporta EL MUNDO, l’attaccante spagnolo dell’Atlético Madrid, Diego Costa, si è dichiarato colpevole di un reato fiscale di 1,1 milioni di euro. Dopo il suo rifiuto iniziale di arrivare ad un accordo con il Tesoro, il giocatore ha riconsiderato la sua posizione e ha deciso di accordarsi come hanno fatto molti suoi colleghi. Il giocatore ha partecipato questa mattina all’udienza che si è svolta presso il Tribunale di ...

Diego Costa condannato : guai con il fisco per il calciatore dell’Atletico Madrid : Problemi fuori dal campo per l’attaccante Diego Costa, il calciatore dell’Atletico Madrid è stato infatti dichiarato colpevole di un reato fiscale di 1,1 milioni di euro e ha riconosciuto i fatti a lui imputati dall’Agenzia delle Entrata, è quanto riportato dal Mundo Deportivo. Il calciatore oltre a risarcire la cifra ha accettato una pena detentiva di 6 mesi che potranno essere sostituiti da una multa di 600mila euro, ...

Diego Costa sul passaggio al Barça di Griezmann : “Il suo sogno era giocare con Messi” : “Il suo sogno era giocare con Messi. Conosciamo tutti il valore del giocatore e lui aveva solo voglia di sperimentare qualcosa di nuovo, di giocare lì e testare se può essere un giocatore importante anche nel Barça come lo era nell’Atletico. Sono le parole al canale YouTube ‘Qué Partidazo’ dell’attaccante, ed ex compagno di Griezmann, Diego Costa. “Griezmann voleva qualcosa di nuovo e ci è riuscito ...

Auriemma svela : “Il Napoli aveva in pugno Diego Costa - ecco perché non é arrivato” : Nel corso della trasmissione ”Si Gonfia la Rete” su Radio Marte, Raffaele Auriemma ha parlato del mancato arrivo di Diego Costa al Napoli: “De Laurentiis è stato in contatto con alcuni intermediari italiani che avevano proposto Diego Costa in Italia. All’attaccante dell’Atletico Madrid la situazione italiana più gradita era proprio il Napoli: prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Il Napoli aveva detto sì, lo avrebbe ...

Icardi all’Atletico Madrid e Diego Costa al Napoli : lo scenario di Gazzetta : Icardi all’Atletico Madrid e Diego Costa al Napoli: lo scenario de ‘La Gazzetta dello Sport’ sull’ edizione in edicola stamane Icardi all’Atletico Madrid e Diego Costa al Napoli? L’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ ipotizza questo scenario. “Cosa è cambiato? Su Icardi è entrato in scena l’ Atletico Madrid di quel Diego Simeone che tanto stima il centravanti. È una soluzione ...

Gazzetta : Diego Costa in prestito al Napoli. L’Atletico pagherebbe parte dell’ingaggio : Siamo agli sgoccioli della sessione di calciomercato e il Napoli non ha ancora chiuso per un attaccante. De Laurentiis continua a sperare nella possibilità Icardi che si è protratta per mesi senza dare alcun cenno positivo, e intanto tiene pronto l’asso nella manica. Negli ultimi giorni anche l’atletico si è affacciato sul campione argentino e questo potrebbe in qualche modo aprire una nuova prospettiva per il Napoli secondo la ...

Repubblica : il “mister X” del Napoli potrebbe essere Diego Costa : Tra qualche ora scadrà l’ultimatum del Napoli a Icardi e ad arrivare in città sarà Llorente. Ma se invece spuntasse a sorpresa il “mister X” di cui si parla con insistenza tra gli operatori di mercato? E’ Repubblica Napoli a porre il quesito. Ipotizzando anche quale possa essere l’identità del misterioso desiderato acquisto: Diego Costa. E’ un altro pupillo di Ancelotti, scrive il quotidiano. Ad ottobre ...

Atletico Madrid - tegola Diego Costa : lesione agli adduttori - i Colchoneros tornano sul mercato? : lesione muscolare agli adduttori della coscia sinistra: questa la diagnosi per Diego Costa a seguito dell’infortunio subito durante la partita amichevole giocata a Stoccolma contro la Juventus. Lo rende noto l’Atletico Madrid, spiegando che l’attaccante è stato sottoposto a una risonanza magnetica. Non è stata comunicata l’entità della lesione, ma Diego Costa dovrà stare fermo da alcune settimane ad un mese. Brutte ...