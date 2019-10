CorSport | la tribuna di Insigne è un monito per tutti Ieri il chiarimento con Ancelotti

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2019) La decisione didi mandareinè stata unper la squadra, scrive il Corriere dello Sport.i due si sono chiariti. L’allenamento è filato via tra impegno di Lorenzo – una “silenziosa dedizione”, la definisce il quotidiano sportivo – sorrisi e chiacchiere. Il mister vuole di più. Mentre nell’aria resta l’interrogativo che va avanti da tempo. Riguarda quanto davverovalga per il Napoli, cosa rappresenti e se ha un senso la fascia di capitano che gli è stata affidata per anzianità e autorevolezza tecnica. Un dubbio che era presente ai tempi di Benitez, poi di Sarri. E che ora è stato rilanciato dal tecnico di Reggiolo. E che andrà avanti fino al prossimo gol dicon bacio sullo stemma del Napoli. È dura essere profeti in patria, scrive il Corriere dello Sport. Diventa impossibile se, “tra una veronica e un tunnel si finisce per ingabbiare ...

