Conte | in un Paese più giusto meno tasse per gli onesti

Facebook dovrà rendere inaccessibile un suo Contenuto in tutto il mondo se glielo chiede un paese europeo - ha deciso la Corte di giustizia dell’Unione Europea : La Corte di giustizia dell’Unione Europea (l’organo che garantisce il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati fondativi dell’UE) ha stabilito che ogni paese dell’Unione può ordinare a Facebook di rimuovere post, immagini e video, e di fare in

Manovra - Conte : “Sterilizziamo l’Iva : i 23 miliardi ci sono. Ma non mi acContento di questo : voglio far volare l’Italia. Sono il riformatore del Paese” : “La prima bella notizia è che sterilizziamo l’incremento dell’Iva, neutralizziamo le clausole di salvaguardia, dunque i 23 miliardi ci Sono, li abbiamo trovati. Ora stiamo completando perché c’è ancora qualche copertura che ci manca ma siamo molto ambiziosi”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in uscita da Palazzo Chigi. “Il mio obiettivo – sottolinea – è assolutamente dare più soldi ...

Siena - tunisino pestato in carcere : "Tornatene al tuo Paese" Indagati 15 agenti - Contestata la tortura : Bufera al carcere di Siena, per un pestaggio che sarebbe avvenuto ai danni di un detenuto tunisino che ha fatto scattare l'inchiesta che vede 15 agenti Indagati. La procura avanza l’ipotesi di reato di tortura.I fatti contestati hanno portato il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) alla sospensione immediata per quattro agenti di polizia penitenziaria, oggetto di un provvedimento di interdizione da parte dell'autorità ...

Sud : Conte - ‘invertiremo ritardo - se riparte Mezzogiorno riparte Paese’ (2) : (AdnKronos) – “Tra il 2008 e il 2018 l’Italia ha sperimentato un doppio divario di crescita – ha rimarcato il premier – esterno nei confronti della media Europea, e un divario interno fra le diverse aree del paese”.Conte ha snocciolato i numeri su questo tema: “Mentre il Pil dell’Ue – ha spiegato – è di circa 10 punti percentuali al di sopra dei livelli del 2008, il Pil italiano ...

Sud : Conte - ‘invertiremo ritardo - se riparte Mezzogiorno riparte Paese’ : Roma, 21 set. (AdnKronos) – “Il ritardo del sud dipende dal fatto che per troppi anni non sono stati compiuti gli investimenti necessari in queste aree. Il governo è profondamente convinto della necessità di invertire questo processo con un piano straordinario per il Mezzogiorno, proiettato in una dimensione strutturale di lungo periodo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Foggia per ...

Governo - D’Alema : “Importante sia in sintonia col Paese - mi fido di Conte”. E non parla di Renzi : “Questo Governo? L’importante è che si metta in sintonia con il Paese. Svolta in verso ambientalista, ridurre la pressione fiscale sul lavoro”, così Massimo D’Alema entrando alla festa del lavoro Unica organizzata da Mdp dove è atteso Giuseppe Conte. A chi gli chiede del Pd dice: “Sono stato militante, è una forza politica importante ho fatto gli auguri a Zingaretti“. E a chi gli chiede se l’operazione ...

Conte : obiettivo è remare tutti assieme per il bene del Paese : Roma – “Ho accolto la vostra richiesta di un incontro urgente per discutere insieme a voi delle misure che riteniamo indispensabili per la crescita e lo sviluppo dell’economia italiana in vista della imminente manovra economica. L’ascolto delle parti sociali è un metodo di lavoro che ho adottato sin dall’inizio e che intendo proseguire. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di remare insieme per il bene del Paese”. Lo dice il premier Giuseppe ...

Governo al completo con 42 sottosegretari - Conte : "Il Paese attende risposte - non siamo qui contro qualcuno" : Ventuno arrivano M5s, 18 sono Dem. Completano la squadra due uomini di Leu e uno del Maie ( Movimento associativo degli Italiani all’estero). Dieci i viceministri

Conte : Paese solido - non chiede favori Ue : 17.11 "Siamo un Paese economicamente solido", in Europa "l'Italia non deve chiedere favori". Così il premier Conte, a margine della sua visita ad Accumoli, nelle zone terremotate. "Siamo qui per prospettare soluzioni concrete. Questa non è una passerella", sottolinea poi Conte al termine dell' incontro con i sindaci del cratere del terremoto del 2016. Per la ricostruzione, afferma, "occorreranno degli anni. In questo momento dobbiamo ...

Governo - alle 18 fiducia in Senato Conte : «Qualcuno fermo a 8 agosto» Salvini : «Voi minoranza del Paese» Diretta : Via alle ore 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...

Conte bis - alle 18 fiducia in Senato. Salvini : «Voi minoranza del Paese - noi senza poltrone - ma a testa alta. No a legge elettorale-inciucio» Diretta : Via alle ore 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...

Conte bis - alle 18 fiducia in Senato. Salvini : «Voi minoranza del Paese - noi senza poltrone - ma a testa alta» Diretta : Via alle ore 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...

Conte bis - alle 18 fiducia in Senato. Salvini : «Voi minoranza del Paese - noi senza poltrona - ma a testa alta» Diretta : Via alle 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...

Conte : "Progetto Paese per i cittadini" : 11.27 "Mosso dal primario obiettivo dell'interesse nazionale, ho sempre inteso il mio ruolo cercando di guardare sempre al bene comune senza lasciare che prevaricassero interessi di parte". Lo afferma il premier Conte, intervenendo alla Camera, indicando un "progetto del Paese a favore dei cittadini". Conte propone un "patto politico e sociale" per le future generazioni. Si dice "garante e primo responsabile" del programma. E assicura: basta ...