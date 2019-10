Call of Duty | Modern Warfare avrà una modalità battle royale? I dataminer scoprono nuovi

Call of Duty : Mobile non supporterà più i controller in seguito all'ultimo aggiornamento : Sembra che Activision non intendesse supportare i controller per il suo Call of Duty: Mobile.Call of Duty: Mobile, lanciato all'inizio di questa settimana su Android e iOS, è stato abbastanza apprezzato in questi primi giorni. Il gioco è pieno di contenuti, dal tradizionale multiplayer alla modalità battle royale per 100 giocatori.Poco dopo il lancio, i giocatori hanno scoperto che i controller potevano essere utilizzati per giocare. Ora che iOS ...

Abbiamo provato Call Of Duty Mobile - un vero COD super avvincente (video) : Due giorni fa, dopo una lunga attesa, Activision ha rilasciato per Android e iOS la versione Mobile di uno dei titoli storici del mondo PC e Play Station: Call Of Duty Mobile. Lo sparatutto in prima persona è un bel mix di Call Of Duty Black Ops 2 e Modern Warfare, con scenari già conosciuti per gli abituè, nomi come Nuke Town che hanno visto cadere milioni di personaggi in battaglia. Il gioco pesa 1,1 GB ed è preferibile utilizzare uno ...

Call of Duty : Mobile ha già superato quota 20 milioni di download : Come saprete, Call of Duty: Mobile è uno sparatutto in prima persona per Android e iOS. Mentre il gioco è associato ad Activision, in realtà è realizzato dal gigante cinese Tencent. Sensor Tower - che tiene traccia dei download Mobile - ha affermato che finora il gioco è stato scaricato 20 milioni di volte e che gli utenti hanno già speso $ 2 milioni in microtransazioni. Il gioco è incredibilmente popolare in India poiché rappresenta il 14% ...

Call of Duty Mobile è ora disponibile - ma i giocatori lo stanno giocando su PC con mouse e tastiera : Call of Duty Mobile è ora disponibile in occidente e, come previsto, le persone lo stanno giocando con un mouse e una tastiera.Lo sparatutto in prima persona gratuito, che è ora disponibile in tutti i paesi e le regioni in cui Google Play e App Store sono supportati ad eccezione della Cina continentale, del Vietnam e del Belgio, è una solida riproposizione del suo fratello maggiore su console e PC - e arriva anche con una modalità battle royale. ...

Call of Duty : Mobile disponibile gratuitamente per Android e iOS : Activision, in collaborazione con Tencent, annuncia che Call of Duty®: Mobile è ora disponibile in tutto il mondo su Google Play e App Store con eccezione per la Cina Occidentale, Vietnam e Belgio. Sviluppato dal pluripremiato Timi studio di Tencent e pubblicato da Activision, Call of Duty: Mobile offre l’esperienza definitiva in prima persona per la prima volta su Mobile. Per la prima volta, i giocatori ...

Call of Duty : Mobile è finalmente disponibile a titolo gratuito per iOS ed Android : Originariamente annunciato all'inizio di quest'anno da Activision, Call of Duty: Mobile è approdato oggi sui dispositivi Mobile di tutto il mondo. Con Call of Duty: Modern Warfare che arriverà entro la fine del mese, Activision potrebbe unire senza dubbio questi due giochi in qualche modo.La versione Mobile di Call of Duty contiene, oltread una serie di mappe più iconiche, al Deathmatch 5vs5 e alla modalità Zombie a squadre anche una versione ...

Call of Duty : Mobile disponibile gratis su iOS e Android : A pochi giorni dall'uscita di Mario Kart Tour su smartphone e tablet, un altro storico videogioco fa il suo debutto nella versione iOS e Android. Si tratta di Call of Duty: Mobile, la versione creata ad hoc da Activision per poter essere giocata su telefoni e tavolette e che punta a scardinare il dominio di PUBG e Fortnite nel mondo della battle royale in versione Mobile. In attesa di Call of Duty: Modern Warfare, che dovrebbe riportare la ...

Call of Duty : Mobile è arrivato su Android con mappe multigiocatore iconiche e Battle Royale : Sviluppato da Tencent Games, Call of Duty: Mobile è la versione ufficiale per dispositivi mobili del popolare sparatutto in prima persona per PC e console pubblicato da Activision Blizzard e sviluppato da Infinity Ward. La versione Mobile include alcune fra le più iconiche mappe multigiocatore di Call of Duty: Black Ops e Call of Duty: Modern Warfare (Crash, Hijacked e Nuketown), oltre a varie modalità di gioco: Battle Royale da 100 giocatori, ...

Download Call of Duty Mobile disponibile da oggi - i dettagli e i contenuti : Il mese di ottobre è cominciato ufficialmente, e con il suo esordio è arrivato finalmente il momento anche per Call of Duty Mobile di fare il suo ingresso sulla scena videoludica. Il nuovo titolo della serie, dedicato esclusivamente ai dispositivi Mobile Android e iOS, si appresta a dare libero sfogo alle voglie sparatuttistiche dei fan della saga, con il consueto carico di contenuti che ora sarà disponibile anche sui device portatili. Con ...

Call of Duty : Modern Warfare - uno sviluppatore chiede ai giocatori arrabbiati di "ricordare che c'è un team di esseri umani a Infinity Ward" : È stata senza dubbio una settimana turbolenta per il team dietro a Call of Duty: Modern Warfare. Dopo il disappunto della community per l'esclusività temporanea della modalità Survival su PS4 e i problemi del netcode della beta, sono iniziate a circolare delle voci secondo cui alcune armi verranno aggiunte solo tramite loot box. Di conseguenza non ci è voluto molto prima che i giocatori iniziassero a riversarsi su Twitter e nel subreddit ...

L'open beta di Call of Duty : Modern Warfare presenterebbe latenza e netcode tra i peggiori degli ultimi anni : Secondo un nuovo rapporto tecnico, il netcode della recente beta di Call of Duty: Modern Warfare ha bisogno di molto lavoro. Lo YouTuber Battle(non)sense, famoso per aver analizzato i netcode dei più famosi sparatutto, ha dato un suo parere sulla beta del gioco.netcode è una scorciatoia per la qualità dell'esperienza online e prende in considerazione diversi fattori tra cui posizioni del server, tickrate, latenza e altro ancora. Per iniziare, in ...

Call of Duty : Modern Warfare e la sua modalità esclusiva? "È una decisione che va oltre noi sviluppatori" : Tutti coloro che erano coinvolti nell'accordo di esclusiva per PS4 di Call of Duty: Modern Warfare sapevano che non sarebbe andato bene, e le persone hanno prevedibilmente reagito in modo negativo alla notizia.Per chi non lo sapesse, Sony ha annunciato nel corso del recente State of Play che PS4 avrà in esclusiva per un anno la modalità Survival, parte di Spec Ops in Call of Duty: Modern Warfare.Survival è una modalità di difesa in stile orda ...

Beta da record per Call of Duty : Modern Warfare : Activision ha confermato oggi che la recente Beta di Call of Duty®: Modern Warfare® è diventata la più grande nella storia di Call of Duty, facendo registrare il maggior numero di utenti, il maggior numero di ore giocate e il picco più alto di giocatori simultanei su PlayStation 4, Xbox One e PC combinati. Milioni di giocatori hanno scaricato e giocato la Beta, che è stata disponibile per due fine ...

Call of Duty : Modern Warfare avrà una modalità esclusiva su PS4 per un anno che è già nell'occhio del ciclone : "Mappe multiplayer, nuove modalità multiplayer, Spec Ops e altro ancora verranno pubblicati simultaneamente su tutte le piattaforme". Con queste parole Activision aveva annunciato la fine di una pratica tipica da ormai alcun anni, una pratica che vedeva l'uscita in esclusiva temporale su PS4 di contenuti dedicati a Call of Duty.Durante lo State of Play di ieri sera c'è però stato spazio per un annuncio riguardante Call of Duty: Modern Warfare ...