Banche | Sileoni | tassi negativi su depositi mettono in difficoltà settore 2

Banche : Sileoni - tassi negativi su depositi mettono in difficoltà settore : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “Oggi ancora una volta (succede sempre più spesso) abbiamo letto il ‘Mustier pensiero’, stavolta in qualità di presidente dell’Ebf, in pratica l’Abi europea. L’argomento riguarda i tassi negativi della Bce sui depositi bancari i cui effetti, a suo parere, non dovrebbero esplicarsi solo sui bilanci delle Banche, ma andrebbero estesi anche ai clienti, per i depositi ...