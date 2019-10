Tutti contro Raggi | parte la corsa a Roma mentre i sondaggi premiano la Lega

Atletica - Mondiali 2019 : le finali di oggi. Asher-Smith per l’oro sui 200 - Fajdek insegue il quarto titolo - McLeod contro Tutti : Oggi mercoledì 2 ottobre si assegnano tre titoli ai Mondiali 2019 di Atletica leggera in corso di svolgimento a Doha (Qatar). Diamo uno sguardo alle varie gare in programma e a tutti i favori della sesta giornata della rassegna iridata. 200 METRI (FEMMINILE) – Tra infortuni e rinunce si sono perse per strada tantissime big come le giamaicane Shelly-Ann Fraser-Pryce ed Elaine Thompson, l’olandese Dafne Schippers, l’ivoriana Ta ...

Ancora Ida Platano e Riccardo show. Uomini e Donne - Tutti contro il cavaliere : Non passa puntata del Trono Over che non si parli di Ida Platano. La dama, che ormai insidia il primato di Gemma Galgani, sta fecendo discutere per il suo rapporto con Riccardo. Se, da parte sua, Gemma è infatti al centro delle polemiche di Tina Cipollari e, da qualche giorno, anche da parte di altri personaggi del programma, tra cui proprio alcune dame, Ida Platano tiene banco tra i fan. La sua storia con Riccardo ha infatti tenuto incollati ...

Il nuovo decreto sui rider mette Tutti contro tutti : rider di Glovo a Torino (Getty Images) Di certo c’è che al tavolo delle negoziazioni arrivano tutti scontenti. La norma sui rider, i fattorini che fanno consegne a domicilio per app come Glovo, Deliveroo o Uber Eats, che l’ex ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha varato in extremis, prima della caduta del primo governo Conte, è un boccone amaro. Non piace ai fattorini che avevano organizzato le prime proteste contro le piattaforme, ai quali ...

Uomini e Donne : Loredana e Raimondo lasciano tra le polemiche - Tutti contro Remo : Loredana e Raimondo fidanzati, a Uomini e Donne la prima coppia dell’edizione 2019/2020 La puntata di oggi di Uomini e Donne è partita col botto perché Loredana e Raimondo sono andati via dalla trasmissione dopo aver deciso di continuare la conoscenza al di fuori degli studi televisivi; i due hanno subito trovato affinità l’uno con […] L'articolo Uomini e Donne: Loredana e Raimondo lasciano tra le polemiche, tutti contro Remo ...

Roma - Agenzia per controllo e qualità : “In calo Tutti i 18 servizi pubblici - si salva solo l’acqua”. I più scontenti? I cittadini del centro : Il fondo lo si tocca con l’igiene urbana, ovvero la gestione dei rifiuti e la pulizia delle strade. Il servizio idrico è quello che merita il voto più alto dopo le difficoltà delle estati passate, ma il’ultimo rapporto dell’Agenzia per il controllo e la qualità consegna all’amministrazione guidata da Virginia Raggi molti spunti di riflessione: nella percezione dei Romani sono complessivamente in calo tutti i 18 servizi ...

Sul ritocco dell’Iva il primo scontro nel Governo : ecco Tutti i numeri della manovra : Il rito dei vertici a Palazzo Chigi per provare a mediare fra coalizioni in lite si mantiene più vivo che mai. L'ultimo è andato in scena nella tarda serata di domenica, e si è concentrato sull'ipotesi più spinosa in vista della prossima manovra che oggi sarà delineata dalla Nota di aggiornamento al Def: la rimodulazione dell'Iva, cioè gli interventi su aliquote e misure antievasione studiati al Mef per cercare di quadrare i conti

Lo zenzero - benefici e controindicazioni : cosa succede se si assume Tutti i giorni? : Energizzante, depurativo, contrasta reumatismi e artrosi, migliora la digestione, riduce gas e gonfiori, protegge dall’acidità di stomaco e dalla gastrite: lo zenzero, originario dell’Estremo Oriente, è un concentrato di principi attivi che lo hanno reso una panacea contro molti mali: brucia i grassi, è dimagrante, antinfiammatorio e antibatterico, è un ottimo rimedio contro la cellulite, i liquidi in eccesso, funge da antiemetico, per cui viene ...

Mariana e Alexander Caniggia Tutti contro Claudio e la sua amante : Dopo la puntata della scorsa settimana in cui Mariana Caniggia ha raccontato al mondo il tradimento di suo marito Claudio Caniggia. Questa settimana è tornata insieme al figlio Alexander, a parlare ancora di questa vicenda. In Argentina gli echi di “Live non è la D’Urso” sono ancora presenti, e tutti riportano le parole di quella che è ancora la moglie ufficiale, che a Barbara ha dichiarato che suo marito, con cui era insieme da 33 anni e da cui ...

E ora Germania e Francia vogliono controllare Tutti i propri dati : Nasce Gaia-X, il piano di un cloud europeo, per non dipendere più dalle aziende americane e cinesi. "I dati diventeranno la materia prima più importante del futuro”, afferma il ministro dell'economia tedesco

Tutti i nuovi prodotti Amazon 2019 : ti ascoltano e controllano : Qualche giorno fa sono stati presentati Tutti i nuovi prodotti Amazon 2019, una serie di nuovi hardware il cui obiettivo (non troppo segreto) è quello di ricavare quante più informazioni possibili sui proprietari. In apparenza, questi prodotti sono pensati per aiutarti ad ascoltare musica, a rendere commestibili i cibi crudi (Continua a leggere)L'articolo Tutti i nuovi prodotti Amazon 2019: ti ascoltano e controllano è stato pubblicato su ...

Carolyn Smith e la battaglia contro il tumore : “Io vincerò a Tutti i costi” : Carolyn Smith, è ora di mandare a casa il tumore una volta per tutte. La coreografa è pronta a combattere Al mondo ci sono tantissime guerriere e tra di loro c’è Carolyn Smith. La simpatica coreografa che abbiamo conosciuto grazie a Ballando con le Stelle, dove fa da giudice, da un po’ di tempo combatte […] L'articolo Carolyn Smith e la battaglia contro il tumore: “Io vincerò a tutti i costi” proviene da Gossip e Tv.

Achille Occhetto contro Tutti : "Renzi sconcertante. D'Alema e Bersani il nulla" : "Quella di Renzi è una manovra di palazzo, sarà un partito corsaro che terrà sotto schiaffo il governo". Achille Occhetto, l'ultimo segretario del Partito comunista italiano e il primo segretario del Partito democratico della sinistra, non apprezza i mutamenti dell'ala riformista: "Spero che il Pd n

Caso ranitidina - l’Ema chiede test du controllo su Tutti i farmaci : È la più grande operazione di verifica precauzionale sui farmaci: l’Ema (agenzia europea per i medicinali) ha ordinato una maxi procedura di controllo, dopo il rilevamento di un’impurità classificata come “probabile cancerogena”, la nitrosammina, che ha causato il ritiro da parte dell’Aifa (agenzia italiana del farmaco) dei lotti di ranitidina. tutti i medicinali autorizzati al commercio nell’Unione Europea devono ora essere rivalutati, ...

Ema : "Controllare Tutti i farmaci per impurità cancerogene" : tutti i farmaci autorizzati al commercio nell'Unione Europeadevono essere testati per l'eventuale presenza di nitrosammine, le sostanze cancerogene alla base del ritiro da parte dell'Aifadei lotti di ranitidina