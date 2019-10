Salute | in un libro emofilia dalla a alla z

The Vagina Bible - i social bloccano le pubblicità del libro dedicato alla Salute e al benessere femminile : Twitter, Instagram e Facebook bloccano le pubblicita’ del libro ‘The Vagina Bible‘ della ginecologa Jennifer Gunter. I messaggi pubblicitari sarebbero stati censurati per ‘l’uso di linguaggio inappropriato‘ in riferimento alla presenza della parola ‘Vagina‘. Lo stop ha scatenato una bufera di polemiche. La stessa autrice del libro ha protestato: “Vagina è un termine anatomico, non una brutta ...