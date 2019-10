Record Ronaldo E’ il giocatore più vincente in Champions

Cristiano Ronaldo - nuovo Record : ha segnato contro 33 squadre : Cristiano Ronaldo ha segnato contro il Bayer Leverkusen. E questa, considerando che si sta parlando di CR7, non è una grossa novità. Perché, trattandosi del marziano, fa più notizia quando non fa gol rispetto a quando mette la palla in rete, cosa che è successa complessivamente già 698 volte in carriera. Eppure quello contro i tedeschi (sconfitti 3-0 a Torino nella seconda giornata del girone di Champions League) ...

Juventus - effetto Cristiano Ronaldo : fatturato da Record - la cifra impensabile : Mezzo miliardo. Ecco a quanto ammonta il fatturato della Juventus, grazie anche al contributo offerto dall'acquisto di Cristiano Ronaldo, che ha permesso una campagna di espansione a livello globale del marchio della società torinese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juve avrebbe sì perso 40

Juventus - la Uefa celebra il poker di Cristiano Ronaldo in Nazionale : 'Ennesimo Record' : La stagione per Cristiano Ronaldo è sicuramente partita alla grande: le difficoltà incontrate dal portoghese nello scorso anno, soprattutto nella fase iniziale quando aveva dovuto adattarsi al campionato italiano, sono oramai un ricordo e l'impatto decisivo avuto in questo inizio stagione sia nel campionato italiano che in Nazionale ne è la dimostrazione. Ad esempio nella prima giornata di Serie A, gli è stato annullato un gol in fuorigioco ...

Cristiano Ronaldo - il poker contro la Lituania : i complimenti della Juventus e un nuovo Record nel mirino : “Ronaldo, che poker”. La Juventus celebra così, sul proprio sito, l’attaccante portoghese, che con i quattro gol alla Lituania sale a 25 reti nelle qualificazioni europee e batte un altro record, superando l’irlandese Robbie Keane, che ne ha realizzati 23. “Sono felice di aver realizzato il mio secondo poker con la maglia della Nazionale – sottolinea via Twitter il lusitano – Un’altra ...

Qualificazioni Euro2020 – Cristiano Ronaldo da Record! Poker alla Lituania : è il miglior marcatore di sempre della competizione : Cristiano Ronaldo realizza un Poker contro la Lituania: l’attaccante portoghese tocca quota 25 reti e diventa il miglior marcatore di sempre nelle Qualificazioni europee Cristiano Ronaldo marchia a fuoco il suo nome nella storia del calcio mondiale ancora una volta. Il fuoriclasse portoghese è stato l’assoluto protagonista della partita vinta dal suo Portogallo per 1-5 contro la Lituania, valevole per le Qualificazioni ad Euro ...

VIDEO Cristiano Ronaldo - quattro gol in Lituania-Portogallo 1-5 : il poker di CR7 - Record nelle qualificazioni agli Europei 2020 : Cristiano Ronaldo galattico nelle qualificazioni agli Europei 2020 di calcio, il fuoriclasse della Juventus ha trascinato il suo Portogallo alla vittoria in Lituania per 5-1. CR7 ha segnato quattro gol, un mirabolante poker per il fenomeno di Madeira che è risultato determinante in trasferta: al 7′ trasforma un calcio di rigore, al 61′ sigla il 2-1 con un tiro da fuori e seguente papera dal portiere, al 65′ si fa trovare pronto ...

Cristiano Ronaldo - caccia all'ultimo Record con la maglia del Portogallo : Cristiano Ronaldo è pronto a battere un ulteriore record. Il funambolo portoghese stasera sarà impegnato a Vilnius con la sua Nazionale contro la Lituania in una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei itineranti del 2020. Al momento, CR7 ha realizzato 89 gol con la maglia della Nazion

Tuttosport : Ronaldo - Sarri e la promessa di fargli battere il Record di gol : CR7 crede nella promessa di Maurizio Sarri di fargli battere il record di gol «Voglio farti segnare più di quaranta gol in questa stagione» aveva detto il tecnico al suo arrivo sula panchina bianconera e del resto, come riporta Tuttosport, il primo ad esultare per la scelta del toscano è stato proprio Ronaldo Quando il nome del tecnico è spuntato per il dopo Allegri, CR7 ha espresso tutta la sua soddisfazione: allenatore offensivo e, ...

Serie A al via - Cristiano Ronaldo a caccia del Record di Higuain : Inizia la stagione di Serie A, un campionato che si preannuncia emozionante. Un sicuro protagonista si candida ad essere Cristiano Ronaldo, nella sua prima stagione in Italia il portoghese ha realizzato 21 gol ed il quarto posto nella classifica portoghese, secondo i bookmakers CR7 può migliorare facilmente questo risultato nella prossima stagione, i Sisal Matchpoint fissano innanzitutto il traguardo “facile”, i 26 gol ...