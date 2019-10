Per inventare la risata tragica del Joker sono impazzito

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Sara Frisco L'attore, che è già dato per candidato all'Oscar, racconta come si è calato nel cattivo del film di Phillips: «All'inizio non volevo proprio farlo» da Los Angeles A Los Angeles persino gli autobus dipinti di nero per l'occasione - portano enormi scritte «» sulla facciata. L'operazione di promozione del film di Todd Phillips che vede protagonista Joaquin Phoenix nei panni di uno dei più famosi «cattivi» dei fumetti è stata enorme, e questo fine settimana si attendono i frutti, ovvero incassi formidabili. In Italia è arrivato oggi, un giorno prima e le aspettative nonda meno anche grazie al Leone d'Oro ottenuto a Venezia. Dopo Cesar Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger e Jared Leto è dunque la volta di Joaquin Phoenix a indossare i panni del famosissimo villain, anche se la sua è un'operazione diversa dalle precedenti, che cercherà di portare il pubblico ...

