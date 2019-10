Paolo Palumbo | malato di Sla | guida un drone con gli occhi

Sicurezza - trasparenza - garanzia. Come abbiamo lavorato nel caso di Paolo Palumbo : Paolo, 21 anni, è il malato di Sla più giovane d’Europa. Si è parlato tanto della sua storia in questi mesi, soprattutto in relazione a una terapia, la NurOwn di Brainstorm, a cui si sarebbe dovuto sottoporre in Israele, capace di fermare e in alcuni casi far regredire la sclerosi laterale amiotrofica. Un protocollo sperimentale basato sulla somministrazione di cellule staminali modificate, attualmente in fase ...