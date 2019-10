Migranti | giornata memoria | coperte termiche ai balconi del Comune di Palermo

Migranti : sindaco Lampedusa - '3 ottobre diventi Giornata europea della memoria' : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "Oggi insieme a Lampedusa in 30 capitali europee si celebra il 3 ottobre. Chiediamo alle istituzioni europee di votare la legge per fare diventare il 3 ottobre 'Giornata europea della memoria'". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa Totò Martello salendo sul palco di piaz

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘3 ottobre diventi Giornata europea della memoria’ : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – “Oggi insieme a Lampedusa in 30 capitali europee si celebra il 3 ottobre. Chiediamo alle istituzioni europee di votare la legge per fare diventare il 3 ottobre ‘Giornata europea della memoria'”. Lo ha detto il sindaco di Lampedusa Totò Martello salendo sul palco di piazza Castello da dove è partito il corteo per ricordare il naufragio del 3 ottobre 2013 in cui, nel mare di fronte ...

Migranti - Rai per Giornata della memoria : 11.12 Con un palinsesto dedicato, la Rai ricorda le vittime dell'immigrazione,nella Giornata nazionale della memoria e dell'accoglienza nella ricorrenza del naufragio del 2013. Spazi ad hoc su Unomattina e La Vita in Diretta su Rai 1, poi Rai 2 con con I Fatti Vostri e Detto fatto. Su Rai 3 spazio alla memoria con Quante Storie e Geo. Anche Blob dedica una parte all'anniversario della tragedia. E poi contributi da Rai Premium, Rai Cultura, Rai ...

Migranti - a Lampedusa le storie di chi è sbarcato in Italia : il progetto per gli studenti nella ‘Giornata della Memoria e dell’Accoglienza’ : Oltre 200 studenti, più di 60 scuole coinvolte, provenienti da circa 20 Paesi europei. Quattro giorni ricchi di appuntamenti tra workshop, dibattiti, visite guidate, mostre, spettacoli e concerti con artisti internazionali. Dal 30 settembre al 3 ottobre 2019, per la sesta Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, il Comitato Tre Ottobre torna a Lampedusa con il progetto P(r)onti per l’Accoglienza, organizzato in collaborazione con il Ministero ...

Migranti - oggi la giornata mondiale : 7.45 La Chiesa cattolica celebra oggi la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Alle 10.30 la Messa di Papa Francesco in piazza San Pietro, e alle 12 l'Angelus. "Non è in gioco solo la causa dei Migranti,non è solo di loro che si tratta ma di tutti noi, del presente e del futuro della famiglia umana", ha scritto Francesco. "Occorre incentivare le vie di ingresso regolare" per contrastare i trafficanti di esseri umani, e aiutare "i ...

Migranti - il Papa ricorda a tutti la giornata del rifugiato : Giuseppe Aloisi Papa Francesco chiama a raccolta i cattolici per la giornata mondiale dei Migranti e dei rifugiati. L'appuntamento è per domenica prossima Il Papa, dopo aver officiato al consueto Angelus domenicale, ho voluto rammentare l'appuntamento centrale della prossima domenica di settembre: una giornata tematica dedicata ai Migranti e ai rifugiati: "Vi invito a partecipare a questa celebrazione per esprimere anche con la ...